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蕭旭岑案 馬英九基金會：已將物證資料提供調查小組

中央社／ 台北20日電

馬英九基金會日前成立調查小組，調查前幕僚蕭旭岑、王光慈是否違反財政紀律。基金會今天表示，已將相關物證資料完整提供給調查小組。不過，調查小組成員李德維說明，4月20日才收到所謂部分的紙本資料，試圖抹黑調查小組想要拖延，欲加之罪，何患無辭。

馬英九基金會日前透過新聞稿指出，調查小組成立後，遲遲未能提出調查報告，馬英九5月11日致電調查小組成員，詢問調查進度，並邀請出席21日董事會，增選新任董事成員。馬英九也決定將調查小組提出調查結果的時間，從21日寬延到27日，屆時如調查小組仍無法提出報告，基金會將召開記者會，說明事件始末。

馬英九基金會今天發布新聞稿表示，蕭旭岑昨天接受媒體訪問，指稱4月13日公布的調查報告資料沒有交給調查小組，這樣的說法並非事實。

新聞稿指出，基金會曾於4月8日、4月14日、4月17日3度將相關物證資料，完整提供給3人調查小組及董事做為調查參考，而且相關人員也都準備好隨時接受調查小組約詢。

蕭旭岑質疑，基金會將增選新任董事成員，就財團法人法等相關法規而言，是有問題、違法的。馬英九基金會則回應，基金會擬增聘新董事，均依據「財團法人法」以及主管機關的函釋辦理。於任期中增聘章程內人數的新董事需召開董事會，並由本屆董事會進行表決，投票通過後才得聘任，且增選的董事任期與本屆董事相同。

馬英九基金會表示，基金會於董事任期中依章程增聘新董事均符合相關規定，蕭旭岑的說法並非事實，請勿再傳播錯誤訊息，混淆視聽。

不過，3人小組成員、董事李德維受訪時指出，3人小組是4月20日才收到所謂部分的紙本資料，4月21日就開始約談相關人士。試圖抹黑3人小組想要拖延、想拒絕有結論，這是欲加之罪，何患無辭。

李德維強調，3人小組是志工，不是領薪水的成員，由基金會限定調查時程，3小組表示不以為然，奉勸基金會專職人員，應遵守財團法人法、遵循董事會才是基金會最高的權力機構。

馬英九 蕭旭岑 李德維

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