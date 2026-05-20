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林佳龍訪瑞士國會 友台小組主席促務實深化雙邊關係
瑞士國會友台小組共同主席莫里納在社群媒體透露，18日於瑞士聯邦國會大廈與正在瑞士訪問的外交部長林佳龍會面，並承諾為台瑞關係深化努力，強調「台灣的未來不能在沒有台灣人民的情況下被決定」。
林佳龍出訪瑞士日內瓦，在結束世界衛生大會（WHA）場邊活動行程後，隨即轉赴瑞士伯恩訪問。
瑞士國會友台小組共同主席莫里納（FabianMolina）於當地時間19日在臉書發文表示，18日於瑞士聯邦國會大廈接待林佳龍及來自立法院的跨黨派代表團，包括國民黨立委廖偉翔、民進黨立委郭昱晴及民眾黨立委陳昭姿。
莫里納指出，瑞士與台灣共享共同價值，皆為充滿活力的民主國家，並擁有創新型經濟，且目前已具龐大的貿易量。台瑞關係應以務實方式持續深化，這是雙方討論的重點，他將持續為此努力。
莫里納提到，在美國總統川普（Donald Trump）上週訪問中國後，及當前地緣政治緊張局勢升高之際，瑞士必須清楚表明，政治分歧應透過對話並以和平方式解決。「台灣的未來不能在沒有台灣人民的情況下被決定」。
莫里納發布的照片中，除林佳龍和3位來自台灣的立法委員外，還包括瑞士國會友台小組上議員凱勒（Marianne Binder Keller）、瑞士國會友台小組下議員魏爾理（Laurent Wehrli）、駐瑞士代表王思為及外交部歐洲司司長黃鈞耀。
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