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賈永婕嗆「不當台灣人就走」媒體人：民進黨兩套無敵組合拳正在失效

聯合新聞網／ 綜合報導
台北101董事長賈永婕，近日上網路節目大談「愛台灣」理念，言論引發爭議。中央社
台北101董事長賈永婕，近日上網路節目大談「愛台灣」理念，言論引發爭議。中央社

台北101董事長賈永婕日前在網路節目大談「愛台灣」理念，直言「你當然可以選擇不要當台灣人，那你就不要在這裡啊」，一番話引發社會議論。資深媒體人羅友志認為，這件事代表民進黨過去10年的兩套無敵組合拳正在失效，但民進黨還是會繼續用，否則「沒招了」。

羅友志在臉書影片表示，賈永婕並非是第一個叫人家「滾出去」的人，這10年來，民進黨至少講過幾萬句，而「愛台灣」被民進黨綁架，對台灣好彷彿是只有執政黨才能講，執政黨+民進黨才是愛台灣，只要反對民進黨就會被貼上「唱衰台灣」的標籤。

「滾出去」這套組合拳10年來一直有效果，直到今天，換成賈永婕叫人家「滾出去」。羅友志分析，賈永婕的招數和位置都不高，於是現在開始出現，「妳憑什麼叫我滾出去？」的鋪天蓋地反彈聲浪。

另一套組合拳，則是來自前總統蔡英文用《島嶼天光》的歌詞「天色漸漸光」和「Team Taiwan」，幾乎用了10年無敵，導致在野的聲音都被淹沒，但不少網友開始認為「愛台灣」並非是民進黨的專利。

羅友志認為，這兩套組合拳都在失效當中，因為有人開始敢對無敵10年的絕招出手了，這是某種「覺醒」或是「聽膩了」、「開智了」值得大家反思，而賈永婕究竟清不清楚自己到底在做什麼？

面對失言風波，賈永婕今日也在Threads上繼續發文，她表示不為任何政黨，「會繼續當台灣的啦啦隊」，而且相當珍惜這片土地的自由與溫暖，也珍惜身為台灣人的驕傲」，她並呼籲大家一起守護這片土地，一起為台灣喝采，一起理直氣壯地愛台灣。

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