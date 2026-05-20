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評賴清德執政兩年 趙少康：社會更撕裂、朝野更對立、人民更焦慮

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
中廣前董事長趙少康。（聯合報資料照）
中廣前董事長趙少康。（聯合報資料照）

賴清德總統就職滿兩年，中廣前董事長趙少康說，一個總統執政兩年，結果社會更撕裂、朝野更對立、人民更焦慮，這樣的520成績單，說真的，完全不及格。

趙少康指出，這兩年，政府最愛講的，就是「經濟數據很好看」。台股創新高、人均GDP即將突破4萬美元，數字一個比一個漂亮，但人民真的有感嗎？

趙少康說，主計總處自己都承認，台灣有七成勞工領的薪水，低於平均工資。換句話說，很多人根本享受不到這些「亮眼數據」帶來的成果。股市一直漲，但一般人的生活有比較輕鬆嗎？房價有降嗎？物價有跌嗎？年輕人的壓力有變小嗎？

趙少康表示，民進黨最厲害的，就是把數字做得很好看，但人民的痛苦，卻越來越真實。再看看賴清德上任這兩年，到底做了什麼？搞了一場大罷免；對美關稅談判犧牲產業、犧牲農民，甚至連食安都拿來交換；立法院通過的法案，不副署、不執行；人事案卡住，就直接用代理；一再挑釁對岸、升高兩岸對立，兩年來沒做一件好事。

趙少康酸，賴清德甚至成為中華民國史上第一位被提出彈劾的總統。雖然最後沒有通過，但光走到這一步，「如果是我，都會覺得夠丟臉了。」

趙少康認為，賴清德最大的問題，就是「固執」。一個總統如果要固執，至少也要有固執的本錢。但他自己得票只有40%，民進黨在立法院更沒有過半，「少數總統、少數國會」本來就應該更謙虛、更願意溝通妥協，結果賴清德偏偏不要，就是什麼都想硬幹，寧願玉碎兩敗俱傷。

趙少康也說，再看看他用的人，幾乎都是只會聽他話的人。因為在他的邏輯裡，他一路走來都是這樣，而且幹到總統，他自然會覺得「我為什麼要聽你建議？你有選上總統嗎？」

趙少康說，講再多，賴清德大概也不會聽進去。但台灣現在還有很多問題需要解決，還是要奉勸一句：少一點鬥爭，多一點民生。如果不會執政，就換人來做。

中廣 賴清德 趙少康 520

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