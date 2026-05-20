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僑委會贊助僑界活動 海報只見獨派旗 徐佳青：言論自由

聯合報／ 記者李人岳／台北即時報導
南加州僑界近期舉辦「2026大洛杉磯台美人傳統周」，國民黨立委徐巧芯質疑，活動宣傳海報上不但沒有中華民國國旗，反而出現有獨派意涵團體的旗幟。僑委會委員長徐佳青說，只要不是放五星旗，應該屬於言論自由的範圍，「應該要尊重人家」。記者林伯東／攝影
南加州僑界近期舉辦「2026大洛杉磯台美人傳統周」，國民黨立委徐巧芯質疑，活動宣傳海報上不但沒有中華民國國旗，反而出現有獨派意涵團體的旗幟。僑委會委員長徐佳青說，只要不是放五星旗，應該屬於言論自由的範圍，「應該要尊重人家」。記者林伯東／攝影

南加州僑界近期舉辦「2026大洛杉磯台美人傳統周」，國民黨立委徐巧芯今天質疑，這項活動拿了僑委會等政府機關的補助，宣傳海報上不但沒有中華民國國旗，反而出現有獨派意涵團體的旗幟。僑委會委員長徐佳青說，只要不是放五星旗，就屬於言論自由的範圍，「應該要尊重人家」。

立法院外交國防委員會今天審查僑委會115年年度預算，徐巧芯質疑，今年南加州僑界「2026大洛杉磯台美人傳統周」在5月16日舉辦大型園遊會與記者會，不過官方宣傳海報上不但沒有中華民國國旗，還把具有高度台獨政治意涵的「WTC台灣旗」、「世界台灣人大會旗幟」放在最顯眼的位置。

徐佳青說，今年傳統周把13項活動統整在一起，僑委會補助1萬元美金，約合33萬元台幣。她強調，園遊會只是其中一項，僑委會的補助項目沒有包還這場園遊會。她進一步強調，對方想要怎樣設計海報，都屬於言論自由，僑委會不能管它。

徐巧芯追問即便是僑委會贊助的活動，放了台獨旗幟...徐佳青反問「哪有台獨旗幟？ 我沒看到....」

徐佳青隨後強調，這是他們社團、是全美台灣同鄉會的旗子。她說這是在美國的活動，他們要做什麼設計，那是他們的自由，只要不違反我們基本的國家原則就好了「如果放了五星旗，我們就會把錢收回來。」今天既然不是放五星旗，在我們敵對國家的狀態，那至於其他的設計，究竟要用黑熊還是甚麼設計，這是言論自由的範圍「我們應該要尊重人家」。

徐巧芯質疑，僑委會贊助的活動若放了WTC旗，會讓很多人產生誤解，應該也要放中華民國國旗。

徐佳青說，徐巧芯誤解扭曲她的話，就如同徐巧芯扭曲美國總統川普說的話。她指出，徐巧芯稱川普說「They have somebody there now thatwants to go independent....」中的「somebody」不見得「是有個人」，她反問這是只有一個人嗎？如果是一個人就是one body，徐巧芯的翻譯表達不精準。

徐巧芯追問，川普說有人要搞台獨，到底是不是事實？徐佳青沉吟數秒，回應「是習近平這樣講」，川普只是在轉達習近平告訴他的訊息。她強調，這是川普在離開中國大陸的空軍一號上所說的話，他接受福斯專訪已經是兩天以後，所以第一時間的發言才是最精準的，其他的爭論是沒有意義的。

僑委會 徐佳青 徐巧芯

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