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蕭旭岑指增聘新董事有問題 馬英九基金會：均符規定

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導

馬英九基金會人事異動餘波盪漾。前執行長、國民黨副主席蕭旭岑昨受訪指出，4月13日公布的調查報告資料沒有交給調查小組，基金會今聲明，此說法並非事實；且董事任期中依章程增聘新董事，均符合相關規定。

基金會表示，曾多次於4月8日、4月14日、4月17日三度將相關物證資料，完整提供給三人調查小組及基金會董事做為調查參考，而且相關同仁也都準備好隨時接受調查小組約詢。

另有關基金會擬增聘新董事，蕭旭岑說，他已經不在馬英九基金會了，但要提醒一下，就財團法人法和相關法規，這個動作是有問題的。照他的理解，這一屆董事是由上一屆董事所決定，包含人數都有相關規定。

聲明指出，均依據「財團法人法」以及主管機關的函釋辦理。於任期中增聘章程內人數的新董事需召開董事會，並由本屆董事會進行表決，投票通過後才得聘任，且增選之董事任期與本屆董事相同。

因此，基金會表示，於董事任期中依章程增聘新董事均符合相關規定，蕭旭岑的說法並非事實，請他勿再傳播錯誤訊息，混淆視聽。

蕭旭岑 馬英九基金會 馬英九

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