快訊

貓跳台「太空艙養魚」給貓玩…強光直射竟聚焦起火 他回家見慘況崩潰

吃素膽固醇還超高？醫揭「最大陷阱」！大推4食物幫降血脂、護血管｜元氣網

護國群山搶才、理工師資崩塌 動搖國本的教育危機

聽新聞
0:00 / 0:00

影／賴總統提「0到18歲每月補助5000元」謝龍介：支持拿香對拜

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
賴清德總統提出「0到18歲每月補助5000元成長津貼」政策，國民黨台南市長參選人謝龍介與台南市議會國民黨團共同召開記者會，支持賴清德拿香對拜，並呼籲馬上實施。記者吳淑玲／攝影
賴清德總統提出「0到18歲每月補助5000元成長津貼」政策，國民黨台南市長參選人謝龍介與台南市議會國民黨團共同召開記者會，支持賴清德拿香對拜，並呼籲馬上實施。記者吳淑玲／攝影

總統賴清德今天宣布「0到18歲每月補助5000元成長津貼」，國民黨台南市長參選人、立委謝龍介先前提出育兒政策「0至15歲每月加碼5000元」，謝龍介中午與台南市議會國民黨團臨時召開記者會回應，「支持賴清德拿香對拜」，並呼籲越快實施越好。

謝龍介表示，不是只有他了解賴清德，而是很多人其實不了解賴總統，甚至連民進黨提名的候選人，也未必知道賴總統心裡真正的想法，卻藉由批評他提出的育兒政策，來汙衊賴總統，認為「給孩子5000元」是在亂講話、亂開政策支票。

謝龍介指出，4月29日民進黨中常會中，有陳姓中常委向賴總統抱怨，認為社會政策都是亂開支票，但如今賴總統直接提出「0到18歲一起照顧」，等於是打臉相關質疑。

他表示，過去3年來，台灣與南韓都曾是全球196個國家中生育率最低的國家，但自2023年後，南韓開始出現逆轉，原因就在於政府大幅提高育兒補助與扶養政策，「重賞之下，大家敢生，因為養得起」。他提到，南韓甚至針對第三胎、第四胎、第五胎提供高額補助，「一出生就補貼3000萬韓元」，之後政府也持續協助扶養。

謝龍介說，他早在2月26日就提出，18歲以下孩子應由國家照顧，但以台南市財政能力，當時只能主張0到15歲由地方負擔，16至18歲則建議由中央承接。

他表示，以台南目前物價估算，一名孩子從出生養到16歲，大約需花費200萬至250萬元，若政府能分擔一半以上支出，將能減輕家庭負擔，「媽媽少辛苦，孩子成長會更幸福」。

謝龍介指出，3月10日他曾透過自媒體再次強調，少子化已是「國安問題」；4月3日兒童節前夕也再度發文，希望讓孩子能幸福健康長大。

他並提到，5月1日曾與國民黨立法院黨團討論相關政策，包括「0到6歲免健保費」，以及每半年補貼2萬元、等於一年4萬元的育兒補貼方案，黨內已有共識。

對於賴總統在520談話中提及相關方向，謝龍介表示高度認同，也認為這與台南市議會國民黨團及市長參選團隊先前提出的方向一致。

他說，雖然過去有黨內人士質疑政府無法負擔，但他認為「有辦法」，尤其中央若願意協助，就能把照顧範圍擴大到18歲。

謝龍介也呼籲，政策不一定要等到明年才上路。他指出，今年光是證交稅超徵稅就超過7000億元，加上AI產業爆發帶動經濟成長，國家財政狀況相當不錯，因此現在就可以推動。

他表示，越早實施政策，18歲以下孩子的成長環境就能越安定，家長也會更放心，尤其對南部年輕家庭幫助更大，「既然總統已經公開宣布，就期待能越快越好。」

賴清德總統提出「0到18歲每月補助5000元成長津貼」政策，國民黨台南市長參選人謝龍介與台南市議會國民黨團共同召開記者會，支持賴清德拿香對拜，並呼籲馬上實施。記者吳淑玲／攝影
賴清德總統提出「0到18歲每月補助5000元成長津貼」政策，國民黨台南市長參選人謝龍介與台南市議會國民黨團共同召開記者會，支持賴清德拿香對拜，並呼籲馬上實施。記者吳淑玲／攝影

賴清德總統提出「0到18歲每月補助5000元成長津貼」政策，國民黨台南市長參選人謝龍介與台南市議會國民黨團共同召開記者會，支持賴清德拿香對拜，並呼籲馬上實施。記者吳淑玲／攝影
賴清德總統提出「0到18歲每月補助5000元成長津貼」政策，國民黨台南市長參選人謝龍介與台南市議會國民黨團共同召開記者會，支持賴清德拿香對拜，並呼籲馬上實施。記者吳淑玲／攝影

謝龍介 賴清德 育兒

延伸閱讀

比國民黨主張多三歲 賴總統：0到18歲每人每月5000元成長津貼

對抗少子化 藍黨團提孩子健保免費、每月5千元育兒補助

賴總統：提供0到18歲成長津貼 每人每月5000元

卓揆宣布0-18歲國家養 育兒假延至6歲、提供住宅減稅優惠

相關新聞

僑委會贊助僑界活動 海報只見獨派旗 徐佳青：言論自由

南加州僑界近期舉辦「2026大洛杉磯台美人傳統周」，國民黨立委徐巧芯今天質疑，這項活動拿了僑委會等政府機關的補助，宣傳海報上不但沒有中華民國國旗，反而出現有獨派意涵團體的旗幟。僑委會委員長徐佳青說，只要不是放五星旗，就屬於言論自由的範圍，「應該要尊重人家」。

蕭旭岑指增聘新董事有問題 馬英九基金會：均符規定

馬英九基金會人事異動餘波盪漾。前執行長、國民黨副主席蕭旭岑昨受訪指出，4月13日公布的調查報告資料沒有交給調查小組，基金會今聲明，此說法並非事實；且董事任期中依章程增聘新董事，均符合相關規定。

卓榮泰提研擬軍公教調薪 翁曉玲：說一套做一套 方案去年底就送政院

針對軍公教是否調薪，人事行政總處人事長蘇俊榮日前指出，正積極向行政院長卓榮泰爭取今年度加薪。國民黨立委指出，人事總處去年底就將待遇調整法制化版本送進行政院，人事長也在4月就向卓榮泰爭取今年度加薪，行政院至今未拍板，呼籲卓榮泰儘速幫軍公教人員加薪。

東海演講遭青鳥出征喊卡 柯文哲月底台中開講聊「土城大學心得」

民眾黨台中市西屯區市議員參選人劉苓妤昨PO文指，前主席柯文哲原訂5月30日到西屯區的東海大學演講，遭青鳥出征攻擊而被取消，她就撿起來辦；她還曝，演講主題「土城大學的心得發表會」是柯P自己決定的，他想跟大家輕鬆見面聊聊在「土城大學」的日子。

【重磅快評】賴清德「霸凌」鍾東錦 苗栗國人也不舒服

苗栗白沙屯媽祖醫院開工動土，苗栗縣長鍾東錦致詞時向賴清德總統爭取教育補助經費，賴隨後致詞時回酸鍾「中央政府總預算還沒有過，我沒有看你出來講」。鍾事後受訪坦言總統談話讓他「不太舒服」；其實賴總統似有習慣性「霸凌」鍾東錦的傾向，鍾不太舒服，「苗栗國」人恐怕也深有同感。

賴總統談總預算酸鍾東錦 苗栗政壇「不舒服」蔓延賴香伶批失言

今天520是總統就職日，但總統賴清德昨出席苗栗「白沙屯媽祖醫院」談預算酸鍾東錦，引發苗栗政壇「不舒服」，現場有議員徐永煌提前離席表達不爽，隨後副縣長賴香伶也透過臉書發文表達賴總統「失言了」！

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。