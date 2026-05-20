影／賴總統提「0到18歲每月補助5000元」謝龍介：支持拿香對拜

總統賴清德今天宣布「0到18歲每月補助5000元成長津貼」，國民黨台南市長參選人、立委謝龍介先前提出育兒政策「0至15歲每月加碼5000元」，謝龍介中午與台南市議會國民黨團臨時召開記者會回應，「支持賴清德拿香對拜」，並呼籲越快實施越好。

謝龍介表示，不是只有他了解賴清德，而是很多人其實不了解賴總統，甚至連民進黨提名的候選人，也未必知道賴總統心裡真正的想法，卻藉由批評他提出的育兒政策，來汙衊賴總統，認為「給孩子5000元」是在亂講話、亂開政策支票。

謝龍介指出，4月29日民進黨中常會中，有陳姓中常委向賴總統抱怨，認為社會政策都是亂開支票，但如今賴總統直接提出「0到18歲一起照顧」，等於是打臉相關質疑。

他表示，過去3年來，台灣與南韓都曾是全球196個國家中生育率最低的國家，但自2023年後，南韓開始出現逆轉，原因就在於政府大幅提高育兒補助與扶養政策，「重賞之下，大家敢生，因為養得起」。他提到，南韓甚至針對第三胎、第四胎、第五胎提供高額補助，「一出生就補貼3000萬韓元」，之後政府也持續協助扶養。

謝龍介說，他早在2月26日就提出，18歲以下孩子應由國家照顧，但以台南市財政能力，當時只能主張0到15歲由地方負擔，16至18歲則建議由中央承接。

他表示，以台南目前物價估算，一名孩子從出生養到16歲，大約需花費200萬至250萬元，若政府能分擔一半以上支出，將能減輕家庭負擔，「媽媽少辛苦，孩子成長會更幸福」。

謝龍介指出，3月10日他曾透過自媒體再次強調，少子化已是「國安問題」；4月3日兒童節前夕也再度發文，希望讓孩子能幸福健康長大。

他並提到，5月1日曾與國民黨立法院黨團討論相關政策，包括「0到6歲免健保費」，以及每半年補貼2萬元、等於一年4萬元的育兒補貼方案，黨內已有共識。

對於賴總統在520談話中提及相關方向，謝龍介表示高度認同，也認為這與台南市議會國民黨團及市長參選團隊先前提出的方向一致。

他說，雖然過去有黨內人士質疑政府無法負擔，但他認為「有辦法」，尤其中央若願意協助，就能把照顧範圍擴大到18歲。

謝龍介也呼籲，政策不一定要等到明年才上路。他指出，今年光是證交稅超徵稅就超過7000億元，加上AI產業爆發帶動經濟成長，國家財政狀況相當不錯，因此現在就可以推動。

他表示，越早實施政策，18歲以下孩子的成長環境就能越安定，家長也會更放心，尤其對南部年輕家庭幫助更大，「既然總統已經公開宣布，就期待能越快越好。」

賴清德總統提出「0到18歲每月補助5000元成長津貼」政策，國民黨台南市長參選人謝龍介與台南市議會國民黨團共同召開記者會，支持賴清德拿香對拜，並呼籲馬上實施。記者吳淑玲／攝影