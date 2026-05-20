卓榮泰提研擬軍公教調薪 翁曉玲：說一套做一套 方案去年底就送政院

針對軍公教是否調薪，人事行政總處人事長蘇俊榮日前指出，正積極向行政院長卓榮泰爭取今年度加薪。國民黨立委指出，人事總處去年底就將待遇調整法制化版本送進行政院，人事長也在4月就向卓榮泰爭取今年度加薪，行政院至今未拍板，呼籲卓榮泰儘速幫軍公教人員加薪。

立法院司法法制委員會今審查115年度中央政府總預算案關於行政院人事行政總處及所屬主管收支部分，針對今年度軍公教加薪時程，人事行政總處表示，目前正研擬中，將同明年度加薪案一併經「待遇審議委員會」審議，並配合總預算時程提出。

國民黨立委許宇甄指出，她在3月質詢時，蘇俊榮就說4月會向卓榮泰爭取加薪，然而行政院至今仍未公布。賴總統宣稱經濟成長率8.68%，既然有如此高的經濟成長率，就應跟軍公教人員一同分享，而非硬要配合總預算時程。

國民黨立委翁曉玲則表示，卓榮泰昨天提到會針對軍公教做調薪，但卻「說一套做一套」，目前有很多法案都壓在行政院會。人事總處113年底就將「軍公教人員待遇調整條例草案」版本送去行政院會，行政院卻遲遲不送立法院，人事總處也應積極向行政院說明，推動法案進程。