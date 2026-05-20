快訊

政院拍板2949億軍購特別預算 115年先編88億財源由舉債支應

曾說沈伯洋不可能參選！2名嘴認輸發千份雞排、百杯珍奶 領取時地曝光

超越日本！外媒如何看台灣作家勇奪國際布克獎

聽新聞
0:00 / 0:00

卓榮泰提研擬軍公教調薪 翁曉玲：說一套做一套 方案去年底就送政院

聯合報／ 記者王小萌/台北即時報導
國民黨立委許宇甄。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委許宇甄。圖／聯合報系資料照片

針對軍公教是否調薪，人事行政總處人事長蘇俊榮日前指出，正積極向行政院卓榮泰爭取今年度加薪。國民黨立委指出，人事總處去年底就將待遇調整法制化版本送進行政院，人事長也在4月就向卓榮泰爭取今年度加薪，行政院至今未拍板，呼籲卓榮泰儘速幫軍公教人員加薪。

立法院司法法制委員會今審查115年度中央政府總預算案關於行政院人事行政總處及所屬主管收支部分，針對今年度軍公教加薪時程，人事行政總處表示，目前正研擬中，將同明年度加薪案一併經「待遇審議委員會」審議，並配合總預算時程提出。

國民黨立委許宇甄指出，她在3月質詢時，蘇俊榮就說4月會向卓榮泰爭取加薪，然而行政院至今仍未公布。賴總統宣稱經濟成長率8.68%，既然有如此高的經濟成長率，就應跟軍公教人員一同分享，而非硬要配合總預算時程。

國民黨立委翁曉玲則表示，卓榮泰昨天提到會針對軍公教做調薪，但卻「說一套做一套」，目前有很多法案都壓在行政院會。人事總處113年底就將「軍公教人員待遇調整條例草案」版本送去行政院會，行政院卻遲遲不送立法院，人事總處也應積極向行政院說明，推動法案進程。

卓榮泰 軍公教 翁曉玲 行政院

延伸閱讀

賴政府執政二周年再釋利多 軍公教研擬調薪

勞工、軍公教今年都加薪 卓榮泰記者會邀功

軍公教調薪有譜？ 卓榮泰給出答案

賴總統上任2周年 全教總提4大改革解教育困境

相關新聞

批軍購特別預算企圖變相加回 民眾黨團：賴總統從台獨金孫變敗家子

針對賴清德總統發表就職兩周年談話，台灣民眾黨立法院黨團表示，賴總統從台獨金孫變成敗家子，背叛台灣民主化30年成就，立法院依法審議並刪除的軍購特別條例預算，行政部門企圖繼續巧立名目「變相加回」，賴總統持續背離國會監督權，這是公然違反預算法精神。

卓榮泰提研擬軍公教調薪 翁曉玲：說一套做一套 方案去年底就送政院

針對軍公教是否調薪，人事行政總處人事長蘇俊榮日前指出，正積極向行政院長卓榮泰爭取今年度加薪。國民黨立委指出，人事總處去年底就將待遇調整法制化版本送進行政院，人事長也在4月就向卓榮泰爭取今年度加薪，行政院至今未拍板，呼籲卓榮泰儘速幫軍公教人員加薪。

東海演講遭青鳥出征喊卡 柯文哲月底台中開講聊「土城大學心得」

民眾黨台中市西屯區市議員參選人劉苓妤昨PO文指，前主席柯文哲原訂5月30日到西屯區的東海大學演講，遭青鳥出征攻擊而被取消，她就撿起來辦；她還曝，演講主題「土城大學的心得發表會」是柯P自己決定的，他想跟大家輕鬆見面聊聊在「土城大學」的日子。

【重磅快評】賴清德「霸凌」鍾東錦 苗栗國人也不舒服

苗栗白沙屯媽祖醫院開工動土，苗栗縣長鍾東錦致詞時向賴清德總統爭取教育補助經費，賴隨後致詞時回酸鍾「中央政府總預算還沒有過，我沒有看你出來講」。鍾事後受訪坦言總統談話讓他「不太舒服」；其實賴總統似有習慣性「霸凌」鍾東錦的傾向，鍾不太舒服，「苗栗國」人恐怕也深有同感。

賴總統談總預算酸鍾東錦 苗栗政壇「不舒服」蔓延賴香伶批失言

今天520是總統就職日，但總統賴清德昨出席苗栗「白沙屯媽祖醫院」談預算酸鍾東錦，引發苗栗政壇「不舒服」，現場有議員徐永煌提前離席表達不爽，隨後副縣長賴香伶也透過臉書發文表達賴總統「失言了」！

傳鄭麗文訪美僑宴陸僑也可參加 徐佳青：非常不尋常

國民黨主席鄭麗文預計6月1日起出訪美國14天，傳出有僑宴不只歡迎中華民國僑胞參加，也歡迎中國大陸僑胞參加。僑委會委員長徐佳青今天表示，這種情況「非常不尋常」，過去只聽說我國元首出訪時，對岸會花錢動員僑胞抗議。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。