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東海演講遭青鳥出征喊卡 柯文哲月底台中開講聊「土城大學心得」

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
民眾黨前主席柯文哲5月30日到台中演講「土城大學的心得發表會」。圖／翻攝自民眾黨台中市議員參選人劉苓妤臉書
民眾黨前主席柯文哲5月30日到台中演講「土城大學的心得發表會」。圖／翻攝自民眾黨台中市議員參選人劉苓妤臉書

民眾黨台中市西屯區市議員參選人劉苓妤昨PO文指，前主席柯文哲原訂5月30日到西屯區的東海大學演講，遭青鳥出征攻擊而被取消，她就撿起來辦；她還曝，演講主題「土城大學的心得發表會」是柯P自己決定的，他想跟大家輕鬆見面聊聊在「土城大學」的日子。

劉苓妤說明，柯文哲台中演講，5月30日下午1時在沃茲新創空間漢口一館，地址為台中市西屯區四川路87號B1-104會議室，名額150位，額滿為止。

劉苓妤指出，主辦的原因是當天是柯文哲要到東海大學演講，但遭青鳥出征而取消，東海在西屯，她就撿起來辦，地點在西屯區沃茲新創空間漢口一館，題目是柯文哲自己訂的，要讓民眾聽一場不一樣的演講。

劉苓妤表示，這場演講的來由，是從一場被取消的校園演講開始。原本5月30日，柯文哲預計到東海大學演講，但活動訊息一出，東海大學就遭到青鳥出征、攻擊，最後被迫取消。

劉苓妤指出，東海在西屯，她是西屯市議員參選人，既然這場活動在西屯被迫中止，那她就把它撿起來辦，於是這場演講誕生了。

劉苓妤分享，主題「土城大學的心得發表會」是柯P自己決定的，他想跟大家輕鬆見面聊聊，聊聊他在「土城大學」的日子；「沒有手機、沒有會議、沒有行程，當一個工作狂突然被按下暫停鍵」，每天到底都在想什麼？這場不是傳統政治演講，比較像是一場久違的見面，也是一場真實的分享。

東海 青鳥 柯文哲

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