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若與川普談話 賴清德總統：會強調台灣是台海和平穩定守護者

攝影中心／ 記者潘俊宏／台北即時報導
賴清德總統執政滿2周年，今天在總統府舉行執政2周年記者會並發表談話，對於媒體提問若與美國總統川普談話的話，賴總統表示會不卑不亢地表示維持現狀，中國才是台海穩定的破壞者。記者潘俊宏／攝影
賴清德總統執政滿2周年，今天在總統府舉行執政2周年記者會並發表談話，對於媒體提問若與美國總統川普談話的話，賴總統表示會不卑不亢地表示維持現狀，中國才是台海穩定的破壞者。記者潘俊宏／攝影

賴清德總統執政滿2周年，今天在總統府舉行執政2周年記者會並發表談話，強調維持台海和平穩定、阻止外力改變台海現狀是台灣的國家戰略目標，若與美國總統川普談話，會不卑不亢地表示維持現狀，中國才是台海穩定的破壞者。

賴清德致詞時表示，台灣是國際上負責任的一員，不是破壞穩定的一方，台灣願意在對等、尊嚴的原則下，與中國展開健康有序的交流，但堅定拒絕「以和平包裝統一」的統戰作為。

至於美國總統川普結束中國行後的涉台言論引發關注，川普強調不希望有人走向獨立。賴總統回應媒體提問時說，若可以與川普對話，會強調台灣是台海穩定守護者，會不卑不亢地維持現狀，但是中國才是台海穩定的破壞者，中國持續在東海、南海擴軍，軍演也擴及到西太平洋，引發印太區域緊張情勢升高，所以台灣增加國防預算，是有感於威脅日益嚴重，我們相信只有實力能帶來和平，對美軍事採購是維護台灣安全、穩定台海和平的必要手段。

賴清德總統（左二）執政滿2周年，今天在副總統蕭美琴（左一）與總統府秘書長潘孟安（左三）陪同下在總統府舉行執政2周年記者會並發表談話。記者潘俊宏／攝影
賴清德總統（左二）執政滿2周年，今天在副總統蕭美琴（左一）與總統府秘書長潘孟安（左三）陪同下在總統府舉行執政2周年記者會並發表談話。記者潘俊宏／攝影

賴清德總統執政滿2周年，今天在總統府舉行執政2周年記者會並發表談話，強調維持台海和平穩定、阻止外力改變台海現狀是台灣的國家戰略目標。記者潘俊宏／攝影
賴清德總統執政滿2周年，今天在總統府舉行執政2周年記者會並發表談話，強調維持台海和平穩定、阻止外力改變台海現狀是台灣的國家戰略目標。記者潘俊宏／攝影

川普 台海 賴清德

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