【重磅快評】賴清德「霸凌」鍾東錦 苗栗國人也不舒服

苗栗白沙屯媽祖醫院開工動土，苗栗縣長鍾東錦致詞時向賴清德總統爭取教育補助經費，賴隨後致詞時回酸鍾「中央政府總預算還沒有過，我沒有看你出來講」。鍾事後受訪坦言總統談話讓他「不太舒服」；其實賴總統似有習慣性「霸凌」鍾東錦的傾向，鍾不太舒服，「苗栗國」人恐怕也深有同感。

去年9月賴清德總統赴苗栗參香，當時他對鍾東錦笑稱「沒將苗栗當外人」，並希望鍾能照顧民進黨籍議員，強調「不看僧面看佛面」。表面的意思，賴是把鍾當「自己人」，在本質卻是赤裸裸「政治試探」，還好有民進黨議員當場為鍾緩頰「縣長對我們很好」，總算化解尷尬，但賴清德已難掩政治霸凌非綠陣營縣市長的意圖。

賴清德這次更露骨，總預算卡關，下鄉遇到爭取中央經費的鍾東錦，剛好把氣發在他身上。鍾東錦當面向賴清德爭取苗栗教育補助經費並喊話「苗栗沒錢，請中央幫忙」；賴清德接話反酸鍾「現在總預算還沒過，也沒看到你出來講耶」，希望縣長能發揮影響力，代表地方促使預算解套。

鍾東錦沒再接話，但事後回應坦言，總統的說法讓他「有點不太舒服」。鍾東錦說出自己的感受在情理之中，因為這已不是賴總統的第一次，第一次不說也就算了，第二次再不說，恐怕予人軟弱感覺。鍾東錦是地方父母官，適切表達情緒，並未失分。

但更有殺傷力的是鍾東錦對賴言行的點評。賴酸他「現在總預算還沒過，也沒看到你出來講耶」，鍾東錦卻明確點出角色錯亂的問題，他認為立法院審查預算如果不過，應是行政院要負責與立委溝通，而非要求地方首長去發揮力量施壓立委。

鍾還並以自身為例，表示縣府預算若有狀況，縣長就該去與議員協調，若將責任怪罪到鄉鎮市長，不是對症下藥。最後，他更強調教育補助不應與總預算卡關綁在一起，中央與地方應攜手合作，把焦點拉回政務主軸。

鍾東錦拳拳到肉，賴清德可能自以為修理到了鍾東錦，但如果回頭再看看鍾如何接招，實應感到羞愧。賴堂堂元首，對政務認識實不如踏入政壇12年、從議員幹起的鍾東錦。賴清德第一次用「沒當外人」暗點鍾東錦，這次又拿總預算未審過酸鍾，即使不算政治霸凌，這樣的言行難道不算失格嗎？

其實賴清德失格之處有三：一是混淆權責劃分，中央總預算審查是行政院與立法院間的憲政權責，預算卡關，行政院應主動與在野黨團溝通協商，而非將壓力轉嫁縣市長；再者這次財劃法修正，苗栗並非唯一經費增加的縣市，賴怎麼不去酸其他也增加的縣市長？更何況，有的縣市預算反而縮減，賴又要怎麼說？

其次，地方首長向中央爭取教育、建設經費本是天經地義，賴清德當台南市長時，不也多次向中央爭取台南都會區鐵路地下化、沙崙智慧綠能科學城、前瞻基礎建設計畫等經費嗎？時間期橫跨藍綠執政，馬英九主政時發生多次總預算延宕或大幅刪減、凍結，當時馬有要他發揮影響力讓預算解套嗎？

最根本的問題是賴清德根本無視苗栗長期財政問題，苗栗縣受債務控管限制，自主財源極度不足，長期仰賴中央鼻算息，賴清德嘴巴說沒把鍾當外人，一會兒又酸鍾沒為總預算解套發揮影響力，但卻把苗栗縣的財力劃到天龍國等級，壓得苗栗喘不過氣，後來在地方抗議下才從第一級調整為第四級，暫免財政滅頂危機。

賴清德說苗栗今年從中央獲得總體補助預算比去年多28億元，但這筆增加的預算對苗栗而言卻可能是「看得到、吃不到」，帳面增加28億元，但隨之而來的制度變更，過去苗栗蓋學校、做建設只要自籌10%配合款，現在需4成至5成，左手拿統籌，右手被扣補助，行政院還砍掉一般性補助款與計畫型補助款，鍾東錦與窮縣市的集體焦慮，賴能體會嗎？

苗栗縣近年來多了一個 「苗栗國」封號，帶有諷刺意味的政治與社會迷因，其中一個重大的原因即是苗栗財政破產事件，成了全台唯一被中央接管的縣市。賴清德到苗栗國，沒有帶著同理心，卻只想著霸凌父母官，連在場的無黨籍議員都聽不下去提前離席表達「不爽」，賴清德日後又如何輔選自己欽點的政治奇兵邱品安挑戰鍾東錦？