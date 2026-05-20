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賴總統談總預算酸鍾東錦 苗栗政壇「不舒服」蔓延賴香伶批失言

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導
總統賴清德昨出席會場時，民進黨苗栗縣長參選人陳品安陪同身側，一起向來賓致意，但隨後賴總統酸鍾東錦談話，卻引發苗栗政壇「不舒服」。記者吳傑沐／攝影
總統賴清德昨出席會場時，民進黨苗栗縣長參選人陳品安陪同身側，一起向來賓致意，但隨後賴總統酸鍾東錦談話，卻引發苗栗政壇「不舒服」。記者吳傑沐／攝影

今天520是總統就職日，但總統賴清德昨出席苗栗「白沙屯媽祖醫院」談預算酸鍾東錦，引發苗栗政壇「不舒服」，現場有議員徐永煌提前離席表達不爽，隨後副縣長賴香伶也透過臉書發文表達賴總統「失言了」！

這股反助攻凝聚支持鍾縣長連任聲浪正逐漸響起，也將賴總統於會場特別介紹民進黨苗栗縣長參選人陳品安的輔選用意打了折扣。

賴香伶表示，政治人物為人民的需要而努力，都會得到大家的尊重，但看到總統回應鍾縣長向他爭取教育建設經費的方式，她感到非常失望；總統回應說「中央政府總預算還沒有過，我沒看到鍾縣長站出來講話⋯」，意思是說中央的問題波及到地方的財政需要，苗栗縣因預算不足向中央爭取不到是「迴力鏢」打到自己啦？

鍾縣長已經為竹南鎮頭份市校舍不足，努力奔走許久，日前她參加行政院的公務課程營隊時也向教育部次長表達苗栗的需求，這都是為教育、為孩子著想的重要決策，需要中央跟地方ㄧ起合力解決，因爲就近就學與就醫是一樣的，都是回應為人民的需要，相信總統深知箇中道理。

況且「君無戲言」，之前總統才調侃說鍾縣長都沒有跟他咬耳朵，現在時隔不久，總統卻一改態度，用公開嘲諷的方式打擊認真做事的人，真的令人遺憾不解。

對於提前離席原因，通苑地區議員徐永煌也坦言，當時聽到總統這樣酸鍾縣長，感到不舒服，才會提前離席，表達不爽。他強調，作為父母官，鍾縣長向中央爭取教育經費，以提升教育資源，本來就是合情合份，但總統要縣長幫忙發聲促使總預算過關，似乎是找錯對象，應該找立委才對吧！

而且，在野黨對總預算的合理性有看法，立委站在監督立場審查預算的適當性，這與執政團隊希望總預算能順利通過，只是各有立場罷了。

鍾東錦 苗栗 總預算 賴清德 賴香伶

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