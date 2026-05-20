傳鄭麗文訪美僑宴陸僑也可參加 徐佳青：非常不尋常

國民黨主席鄭麗文預計6月1日起出訪美國14天，傳出有僑宴不只歡迎中華民國僑胞參加，也歡迎中國大陸僑胞參加。僑委會委員長徐佳青今天表示，這種情況「非常不尋常」，過去只聽說我國元首出訪時，對岸會花錢動員僑胞抗議。

立法院外交國防委員會今天審查115年度僑委會預算，對於鄭麗文預計出訪美國，不過傳出在西岸的僑宴，除了歡迎台灣的僑胞外，好像也歡迎大陸的僑胞報名。

徐佳青對此表示「非常不尋常」，她表示自己參加過非常多的僑宴，過往是沒有所謂中國的僑胞來參加，有的是遇到過民主派的人士自己買桌進來，為了參與台灣的相關僑團活動。除此之外，除此以外，她沒有聽說過有這種情況。

她進一步表示，唯一一種情況就是我國元首出訪的時候，有聽說過對岸的中共高層，用金錢動員他們在當地的僑民進行抗議活動，這是過去曾經有過的經驗，除此之外，她沒有什麼其他的資訊。

媒體追問，僑委會會不會進一步密切掌握？徐佳青說，「我們不需要去掌握他們的狀況，因為他不是屬於我特別要服務的範圍」，她強調「我們是自由民主的國家，任何政黨要做什麼事情，只要不出賣國家，我們一切都尊重。」