財政部評估金改公民併 施俊吉酸倉庫翻古董：應讓市場自由發揮

財政部有意督導各公股民營金融事業，在確保公股經營主導權前提下，評估推動「公民併」。行政院前副院長施俊吉提出5個反對理由，金融整併不一定能提升經營效率，且歷來案例不是弊案就是懸案；他建議，讓市場機制自由發揮，別用國家與公股金權涉入金融整併。

施俊吉指出，歷來都是以提高綜效為理由鼓吹金融整併，但是從來沒有任何經濟學的實證研究證明過台灣的金融整併提升了經營效率；但歷來的公民併不是弊案（例如中信金辜仲諒紅火案）就是疑點重重的懸案（例如富邦併台北銀），還要繼續嗎？

施俊吉回顧，當年台新併彰銀，最後由行政院前院長蘇貞昌令公股行庫買回台新對彰銀的持股告結，花了三、四百億元，現在為什麼又要重啟公民併？財政部如何公民併並且由公股主導？錢從那裡來？是否準備像買回台新之彰銀持股，或像現在大買國票金之股份一樣，叫財政部所屬的公股行庫拿錢出來買民營金融機構的股份？

他質疑，是不是政府想不出金融政策，只能在倉庫裡翻骨董？或是有哪家銀行的投資人不想玩金融了，運用關係叫政府接手持股？建議讓市場機制自由發揮，別用國家與公股金權涉入金融整併。