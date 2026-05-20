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賈永婕邀參加101垂直馬拉松 陳水扁傻眼反問：不知我是3隻腳嗎？

聯合新聞網／ 綜合報導
賈永婕。聯合報系資料照／記者王聰賢攝影
賈永婕。聯合報系資料照／記者王聰賢攝影

台北101董事長賈永婕近日在邰智源YouTube節目《下班去吃飯》中發表「你當然可以選擇不要當台灣人，那你就不要在這裡啊！」言論，引發熱議。事後她在Threads上發文更引來前總統陳水扁留言，賈永婕並邀請他參加明年的台北101垂直馬拉松，陳水扁表示，「賈董愛說笑！」

賈永婕在Threads上，分享了自己在台灣的幸福感，強調在台灣生活很幸福、很有活力、很有挑戰，也讓她格外珍惜這一切。前總統陳水扁在下方留言回應，「同心協力、有志一同、把台灣營建成一個正常、完整而又幸福的美麗國度。支持賈董帶領台北101更上一層樓」。

對於陳水扁的支持，賈永婕再度留言回覆，並邀請他參加明年的台北101垂直馬拉松。陳水扁本人對此邀請感到相當不解，他驚訝地表示，「賈董愛說笑，阿扁是3隻腳領有殘障手冊的病人，妳真是不知道嗎？」

賈永婕針對自己日前發言解釋，自己談的並非政黨立場，而是對土地的認同與珍惜，她認為，民眾可以不支持執政黨，也能批評政府、監督制度，但一個人若連所站立的土地都不願認同，對台灣沒有感情，「那就真的不要委屈自己」。

事實上，賈永婕失言風波早已非首次，去年2月份農曆新年期間，她曾身穿大紅色單肩洋裝擊鼓拜年，在接受媒體聯訪時說出，「我們中國人過年就是大紅色」，而遭到大票網友出征。另外，她過去亦自曝國三時受到當時的威權教育影響，誤解鄭南榕為「激進縱火者」，後來她也公開道歉。

賈永婕近日風波多，今日她再度在Threads發文，表示不為任何政黨，「會繼續當台灣的啦啦隊」。賈永婕指出，她的孩子正在國外求學，她和先生也曾在國外生活、念書，正因為在異鄉生活過，更知道台灣有多珍貴。

賈永婕說，她相信許多在世界各地打拚的台灣人，也一定有同樣感受，「我們珍惜這片土地的自由與溫暖，也珍惜身為台灣人的驕傲」。她呼籲大家一起守護這片土地，一起為台灣喝采，一起理直氣壯地愛台灣。

賈永婕 陳水扁

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