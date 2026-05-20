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直播／賴清德總統執政兩周年談話 凸顯實力守護民主與和平
賴清德總統執政今天滿2周年，賴總統上午10時偕副總統蕭美琴、秘書長潘孟安等執政團隊在總統府開記者會，發表執政兩周年談話。賴總統今天的講話，預計會強調守護台灣得來不易的民主成就，持續強化國防實力鞏固和平，以及提出具體政策目標，讓經濟成長的果實全民共享。
昨天，立法院對總統彈劾案表決失敗。賴總統今天的預料談話將以台灣總統直選30周年作為談話元素，回顧台灣自由民主生活得來不易，也從民主深化、國家安全、經濟韌性與社會照顧等多元面向，說明政府過去兩年的施政成果，以及未來持續帶領台灣穩健前行。
據了解，賴總統這次的520講話，會強調台灣民主生活方式不容外部威脅干預，政黨競爭不能因立場不同對手護台灣打折；賴總統也會再次強調，和平必須靠國防實力，會繼續與國際民主夥伴共同撐起，並持續展現強化國防自主、加強自我防衛決心；賴總統也關心台灣經濟成長創39年新高同時，經濟成長紅利要讓全民共享，因此也會提出產業、加薪、住宅、托育、長照等具體政策目標。
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