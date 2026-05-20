直播／賴清德總統執政兩周年談話 凸顯實力守護民主與和平

馬英九基金會前執行長蕭旭岑與王光慈遭控「違反財政紀律」，基金會今下通牒，將調查小組提出調查結果的時間寬延到27日，並嗆屆時如調查小組仍藉故拖延，將舉行記者會說明。三人調查小組今發聲明強調，調查進度與完成時間，應由調查小組基於事實需要決定，基金會無權置喙，甚至於強行設下期限，實屬不當。

2026-05-19 19:49