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世台會WHA場邊辦論壇 盼拓展國際交友圈強化量能

中央社／ 記者吳柏緯日內瓦19日專電
第79屆世界衛生大會（WHA）18日在瑞士日內瓦開幕，賴清德總統以錄影方式為衛福部「世衛行動團」全球衛生系列論壇致詞。圖／擷取自總統府提供影片
第79屆世界衛生大會（WHA）18日在瑞士日內瓦開幕，賴清德總統以錄影方式為衛福部「世衛行動團」全球衛生系列論壇致詞。圖／擷取自總統府提供影片

世台聯合基金會19日在日內瓦舉行專業論壇，期盼透過交流將台灣的技術與友好的訊息傳達給世界，同時拓展交友圈，持續強化體制外的量能。

在今年世界衛生大會（WHA）期間，世台聯合基金會（STUF）19日舉行兩場場邊的專業論壇。

總統賴清德以影片致詞時表示，全民健康覆蓋（UHC）對於建立更強大、更公平的衛生體系至關重要。台灣的經驗展現了如何在實務上達成此目標。透過全民健康保險，台灣建立了一個普及、高效且具韌性的醫療體系。近年來，也利用數位工具和人工智慧，讓醫療服務更普及且具包容性。

賴總統對於世台聯合基金會在「全民均健」（Health for all）所付出的努力，表達讚賞。賴總統也強調，台灣持續致力於以務實且具建設性的方式，與國際社會開展合作，在能力所及之處繼續做出貢獻。

世台聯合基金會執行長陳啟耕告訴中央社，透過這樣的專業論壇，有機會可以把台灣的技術、友好的訊息傳達給世界。希望在WHA期間，讓更多關心這個議題的人士得到另一個窗口，可以收到台灣在這一方面的貢獻，並把這些訊息帶回去各自的國家，然後找到更多台灣可以跟世界各地一起合作的方式。

中國對於世界衛生組織（WHO）的影響越來越大，有些人擔心台灣在國際醫療領域所受到的打壓也會變得更大。

世台聯合基金會聯席董事姜冠宇在接受中央社訪問時指出，中國因素對於WHO決策機制造成的影響，不僅限於台灣，許多國家衛生工作者的訴求也被擠壓。在這種氛圍之下，台灣還是有很大空間可以在WHO的外圍，找到更多有相同訴求的朋友們。

他說，裡面是政治，但是外面才是真正的共同價值。台灣尋找有共同訴求的朋友，建立起交友圈，如此一來就會有第一手消息。這一次交到多少朋友，下一次就要交到N倍的朋友，透過這種方式一再宣傳，強化在體制外的能量。

今年的兩場專業論壇聚焦於UHC與AI之間的關係，以及UHC未來應如何維持公平、信任與可近性。

與會的非政府組織會議（CoNGO）主席普萊希奧西（Peter Preziosi）針對醫事人員的應變整備能力與實現UHC目標之間的關係做出提醒。

他強調，隨著數位醫療科技在全球被廣泛採用，必須確保醫療專業人員已做好充分準備，能明智且負責地使用這些技術而不是用技術去取代醫療專業人員與其照護對象、患者及家屬之間的互動。

WHO 日內瓦 賴清德

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