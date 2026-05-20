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相對論／李鴻源：重建是朝野合作契機 謝正倫：堰塞湖在汛期會再現

聯合報／ 記者王慧瑛許維寧林新輝／專題報導
內政部前部長李鴻源（右）與成功大學水利及海洋工程學系名譽教授謝正倫（左）。記者余承翰／攝影
內政部前部長李鴻源（右）與成功大學水利及海洋工程學系名譽教授謝正倫（左）。記者余承翰／攝影

重大天災在不同年代不斷上演，人民失去寶貴生命財產，政府一開始熱，隨著時間，新聞不再大幅報導，沒抓到超前部署。花蓮光復鄉洪災將滿周年，但鄉民災後重建路遙迢。

問：光復鄉洪災將滿周年，兩位有何建議？

李：花蓮光復鄉馬太鞍溪堰塞湖事件，是近年台灣極端氣候與新型態災害交織的代表案例。災害發展快速且高度不確定，使預測與應變困難，也暴露出現行防災體系在跨部會整合與決策上的不足。

馬太鞍啟示 傳統策略不夠了

馬太鞍事件帶來的重要啟示，在於台灣正面對更複雜、動態且難以預測的災害型態。傳統以單一災種為基礎的防災策略已顯不足，未來必須強化跨領域整合、前瞻預測與國土規畫，並建立能應對不確定性的防災體系。否則，災害將不只是一次性的事件，而是會持續反覆出現的風險。

技術上不難，難在政治把救災、復原搞得複雜。搞到朝野誰也不相信誰，應該派個公正的第三方，然後大家攜手合作，將光復洪災的重建，當作朝野合作的契機。

謝：馬太鞍溪堰塞湖雖然潰堤了，但還是殘餘一、兩億的土方，今年汛期來臨時一定還會發生，但評估跟去年九月時潰壩型態不一樣。還殘存一些不安定的土方，可能會東掉一點、西掉一點，形成的堰塞湖也會很快速地潰決，不一定會拖兩個月。由於去年堰塞湖背後的水量太大，夾帶了不少泥流、泥漿，今年水分少了，沒有蓄積這麼多的水量，可能會以土石流的型態出現。

我不曉得，現在對該地區的預測到底做了沒有？

如果屆時是小型堰塞湖，最後潰掉變成土石流，到了下游時又會有什麼狀況發生。但我想提出，土石流受坡度影響大，只要從山區進入平原區，無論底下挖得再寬，也會在坡度變緩處淤積。我們常看到很多下游渠道都挖得很寬、很深，但土石流一來，在坡度變化的地方就開始淤積，並溢流出去；即便下游都挖空了，屆時也不見得會有土石經過，這是我比較擔心的。

光是在下游開挖還是不夠，挖掘下游是針對濃度比較稀的洪水，下游挖得深，水流會順著跑；但若是濃度較高的土石流，則受坡度影響較大，在從山區進到平原時，就會從淤積點又溢流出去，希望藉此機會提出呼籲。

問：請兩位談參與過重大天災的啟示？

李：民國八十五年賀伯颱風，是台灣近代防災史上的關鍵轉折之一。颱風自東部登陸後，挾帶強風豪雨侵襲全台，短短兩天內，部分地區累積雨量接近兩千毫米，遠超過當時防災體系所能預期的範圍。

強降雨引發大規模土石流與山崩，南投信義鄉、陳有蘭溪流域一帶災情尤為慘重，多處聚落遭沖毀或掩埋，道路中斷、橋梁斷裂，對外交通全面癱瘓。農業損失嚴重，民宅毀損，造成重大人命傷亡與經濟衝擊。

賀伯颱風讓台灣首次正視「極端降雨」的威脅性，此後，政府開始加強土石流潛勢調查、預警系統與防災教育，並逐步建立跨部會的災害應變機制。

李為何做防災 報紙投書牽的線

當年投入政府防災體系的契機，其實源於一段意外的對話。賀伯颱風重創台灣後，我以學者身分在報紙上發表評論，對政府防災作為提出嚴厲批評。沒想到文章刊出不久，接到省政府來電，通知我前往說明。

我本來以為是要去挨罵。見到省長宋楚瑜後，情況卻出乎意料，宋楚瑜並未責難，反而說「你既然有這麼多意見，不要只是罵，告訴我應該怎麼做」。

我說「給我兩周時間。」在那兩周內，我從學理、制度到政府組織全面梳理，完成一份完整的防災改革建議報告。將報告交給宋楚瑜後，結果宋說：「寫得很好，那你自己來做。」就這樣，我從學界走入政府，參與台灣防災體系的建立。這段經歷，我深刻體會到，防災不只是理論，更是需要決策者願意傾聽與承擔的實踐。

謝憶民智未開 土石流變「土石牛」

謝：民國七十九年銅門村事件後，學界向當時農業委員會申請，想調查台灣哪些地方還有土石流的潛在風險，前兩年都待在花蓮、台東，每一次做出驗證後都會舉辦公聽會，向當地居民說明土石流，有居民一頭霧水問土石牛到底是什麼牛啊？怎麼會需要預警，確實，當時民眾對土石流的了解是很少的；換到另一個地方，民眾又改講「土石榴」，說我們這裡種泰國芭樂，不種這種東西，所以有人當成牛、有人當成水果。

直到賀伯颱風，陳有蘭溪的上游神木村發生土石流災害，這場災害才真的讓土石流一舉成名。在於當時的村長拿著攝影機，只要土石流來就拍攝，拍完後拿給媒體播放，土石流才在神木村成名。

我對神木村也是印象深刻，因為在花蓮、台東安裝完預警系統後，西半部第一個預警系統就是安裝於神木村，安裝完畢後約莫兩三天後就發生土石流，可是我們安裝的預警系統竟然沒有響，被報導批說「神木村連狗都知道土石流來了，只有預警系統不知道」。

那幾年，我覺得非常不好意思。當年的省長宋楚瑜來視察，居民向他陳情抱怨，我在旁邊就一直賠不是，現在記憶深刻。從此之後，台灣人對土石流愈來愈清楚，所以我說確實需要一點時間，只是這個時間希望能短一點，讓防災的知識普及到國民的腦袋中，但這又回到了，需要有一個清楚的頭腦，需要有一個單位來推動。

堰塞湖 光復鄉 馬太鞍溪 李鴻源

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