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相對論／謝正倫：防災需要清楚的腦袋 李鴻源：設總署政治意志不足

聯合報／ 記者許維寧王慧瑛林新輝／專題報導
莫拉克風災時，謝正倫（左二）參與台東太麻里溪上游堰塞湖調查。圖／謝正倫提供
莫拉克風災時，謝正倫（左二）參與台東太麻里溪上游堰塞湖調查。圖／謝正倫提供

防災政治學是台灣特色？重大災情政治人物不分朝野關心災情，原本單純專業本位的救災工程遇上政治往往變調，救災政治學成了政治人物必修學分。  

問：所謂清楚的防災頭腦是什麼具體意涵，防災背後是不是有政治干預？

謝：清楚的頭腦應是一個統合單位，先有單位，才有人力、經費、預算。他也談到，現在的大問題確實在於不同的災害分屬於不同的部會，大家各司其職，但介面一多就容易出現盲點，如土石流於災害防救法中歸農業部主責，但大規模崩塌又不屬於農業部，因此過去幾年，才推動希望大規模崩塌能結合土石流歸農業部管轄。

未來還可能出現更多新的災害，如果沒有放入災害防救法，就可能成為「沒有人關注的災害」，也就會形成無人負責、不清楚的頭腦。

救災總署 要預測未來災害

我要呼應李鴻源的老生常談，確實應該有一防救災總署，有總署、有人、有預算，就會有一個頭腦專注於災害，往後看也往前看，才能預測未來可能遇到的災害。

李：台灣歷經多次重大災害，理應正視制度性缺口，台灣組了多少政治傾向的單位，「防災總署」四個字卻是朝也不談、野也不談，因為大家認為，反正不會是我。防災總署並非全新概念，卻是始終未被真正推動的改革方向。問題不在於技術不可行，在於政治意志不足，這麼重要的事情，沒有人願意替它講話。

問：國土計畫，為何這麼難推？

李：國土計畫法應該由上而下，但目前台灣情況卻是由下而上，以台灣當前的政治氛圍，永遠不會過的原因就在於，當中牽扯的政治利益太大了，國土計畫法是非常好的法，但台灣民代百分之五十背景和土地開發有關係，政治後座力很強，一切就看總統、行政院長的意志。

國土計畫 多年只聞樓梯響

謝：到底哪裡能開路、住人，國土計畫法中確實有原則性的規定，但又要延後到二○三一年上路。公共建設確實要考慮當地居民的期待，但居民不知道風險，政府又覺得要有建設才有政績，而工程界的人又多覺得人定勝天，但其實工程都有上限，超過了，一樣充滿風險。

國土計畫法應該要重塑，但看起來政府單位的效率比較差，約莫十年前談政府組織再造時，就想要整合流域的中上下游，統一讓一個單位主責，但從民國一百年談到現在也是只聞樓梯響，防災總署的狀況也是雷同，背後都存在政治利益分配。說談災害政治學，「災害我專門，但政治我比較不了解。」但確實能看到這樣的狀況。

防災前線 政治關心成干擾

問：為什麼會出現防災政治學？

李：這題我來答。我在政府服務期間，對於防災指揮體系最深刻的經驗，「政治關心」反而可能成為干擾。中央災害應變中心分為二級、一級開設，當海上颱風警報發布、進入二級開設時，系統開始高度運轉，各部會人員進駐，資訊不斷更新、判讀、決策，那時其實就是在打仗。我就跟總統、院長說，對不起，這個時候我不希望你們來。你一來，我就必須停下來；第一線的同仁也要被叫來開視訊會議。

台灣防災體系中長期存在的問題，就是專業與政治界線不清。長期下來形成一種儀式化現象，應變中心擠滿高層官員，但真正掌握現場情況、需要專注決策的專業人員，反而被邊緣化。防災另一個亂源是媒體，媒體用放大鏡在看災情，若加上自媒體就更亂了。

台灣土石流潛勢溪流調查隊伍，謝正倫（前排左二）是其中一員。圖／謝正倫提供
台灣土石流潛勢溪流調查隊伍，謝正倫（前排左二）是其中一員。圖／謝正倫提供

李鴻源（左）曾受時任省長宋楚瑜邀請，出任台灣省政府水利局長。圖／李鴻源提供
李鴻源（左）曾受時任省長宋楚瑜邀請，出任台灣省政府水利局長。圖／李鴻源提供

李鴻鈞、李鴻源兄弟與父親李騰輝（中）。圖／李鴻源提供
李鴻鈞、李鴻源兄弟與父親李騰輝（中）。圖／李鴻源提供

堰塞湖 光復鄉 馬太鞍溪

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