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美首缺席WHA 石崇良：感受陸方壓力

聯合報／ 記者沈能元周佑政／台北報導
衛福部長石崇良表示，台灣無法正式參與WHA，以至於缺乏正式管道讓世界了解台灣的做法與經驗，這不只是台灣的損失，更是全球的危機。中央社
衛福部長石崇良表示，台灣無法正式參與WHA，以至於缺乏正式管道讓世界了解台灣的做法與經驗，這不只是台灣的損失，更是全球的危機。中央社

美國年初退出世衛組織（ＷＨＯ），也未派部長級官員參加本屆世衛大會（ＷＨＡ）。率隊前往日內瓦的衛福部長石崇良昨晚透過視訊表示，私下確可感受到來自中國大陸的壓力，加上美方缺席，多少壓縮我國國際空間。

第七十九屆世界衛生大會（ＷＨＡ）日前於日內瓦開幕，台灣連續十年未獲邀請。對於台灣參與ＷＨＡ再度遭到中共封殺，外交部發言人蕭光偉昨表示，中國一再妄稱台灣參與ＷＨＯ需經其同意，企圖以政治凌駕於公衛利益之上；中方不實且誤導國際視聽的言論，並且持續政治化台灣參與的議題，讓全球公衛合作及防疫體系暴露高度政治風險下，外交部表達強烈抗議與譴責。

石崇良表示，在開幕前一天，我國舉行國際記者會，對於ＷＨＡ排除台灣，表達強烈的抗議，另透過正式管道遞交抗議信給ＷＨＯ秘書長譚德賽，要求讓台灣成為ＷＨＡ觀察員，參與相關會議。

石崇良說，今年在ＷＨＡ大會上，許多理念相近國家公開表達支持台灣參與ＷＨＡ，不過，私下仍可感受到來自中國大陸的壓力，如健走活動時，周邊就有中國大陸人士在旁監視；由民間團體台灣醫界聯盟舉辦的台灣之夜活動，往年有許多友好的團體、友邦前來參與，但今年出席人數明顯減少，可能與中國大陸施壓有關。

儘管美方部長級官員缺席，石崇良表示，在ＷＨＡ期間，台灣仍積極參與技術性會議、周邊論壇，並與多個理念相近國家進行交流，與往年相比，雙邊洽詢狀況並無明顯落差。此外，為展現台灣實力，這次共舉辦四場專業論壇，包括數位健康、Ｃ肝根除、癌症照顧，以及智慧醫療與健康產業展覽等。

WHA 石崇良 外交部

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