代理檢察總長徐錫祥稱奉派任事 在野齊轟

最高檢察署代理檢察總長徐錫祥本月八日交接上任，法界爭議不休，徐昨表示，他只是奉派前來最高檢任事，上任後已核准好幾件非常上訴案，將來總統是否再補提名新的檢察總長人選，「我真的不知道」。

徐錫祥的說法引發在野立委砲轟。國民黨立委吳宗憲表示，檢察總長人事案不只是討論個人，而是誰有資格指揮、掌控全國一千四百多位檢察官，必要時還能介入、移轉檢察事務；更關鍵的是查賄，每逢大選，全國各地檢署都會編組「查賄專案小組」，在檢察總長與法務部定調下，形成一整套查賄績效指標，若把這位子交給一個被國會否決、卻靠行政權硬推的人手上，未來查賄標準，到底是聽法院的，還是聽府方的？檢察權是否會變成砍殺政敵的工具？

吳宗憲說，既然徐錫祥已經被國會否決，檢察總長人事案沒有通過，不應由被提名人代理，「很詭異」，連偏民進黨的司改會也出來罵過此事；若要代理，應由最資深的主任檢察官擔任才對。

民眾黨立法院黨團總召陳清龍表示，立法院已明確否決徐錫祥擔任檢察總長，賴總統卻繼續讓徐錫祥「代理」檢察總長，完全無視國會審查的結果，若所有人事同意權盡皆如此，國會還有審查的必要？

至於徐錫祥稱「代理是為讓非常上訴機制不停擺」，陳清龍指出，姑且不論最高檢察署尚有其他主任檢察官，難道全台灣只有徐錫祥一個人懂非常上訴？一定要挑選一個已經被國會否決的人選代理？可以不要汙辱人民的智商嗎？若賴政府未懸崖勒馬，民眾黨團一定會有反制作為。

民進黨團幹事長莊瑞雄表示，在野封殺徐錫祥是出於政治理由，並非專業考量，至於代理問題，一切尊重制度，在合法前提下，怎麼規定就怎麼辦理。

司法院前院長賴浩敏日前參加知名法學期刊研討會時表示，「某檢察長」明明提名案已被國會否決，竟然還能派為代理檢察總長，暗批徐錫祥的人事案；稍早，民間司法改革基金會也發表聲明，徐的代理案等同變相架空國會人事同意權，呼籲總統收回成命。

徐錫祥昨天上午出席海巡署記者會時表示，最高檢有一個很重要的功能，即非常上訴，「這個機制不能停，自己是奉命來代理這項職務」。徐下午再說明，非常上訴攸關人民的訴訟權益，他上任後已「蓋」了好幾件，不包括憲法判決有關死刑的案件。

徐說，最高檢除了非常上訴案以外，還有選舉查察、肅貪、妨害綠能犯罪、危害國家安全犯罪及重大營業秘密案的督導責任，攸關國家及人民的福祉，總統派他代理檢察總長，目的就是不能停歇最高檢對相關案件的督導機制，是要維護機制的正常運作，未來會不會補提名新的人選供國會審查，他並不清楚。