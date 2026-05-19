快訊

雨具準備好！大台北明慎防午後雷陣雨 這日起2地水氣再增加

台中8旬歲婦開車突身體不適 勤美商圈釀連環事故…33車遭波及1人傷

新婚不到1個月…網傳「阿Sa含淚控訴丈夫」 蔡卓妍回應了

聽新聞
0:00 / 0:00

盧秀燕呼籲賴總統刪台獨黨綱 羅智強：應要正面回應

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委羅智強。圖／聯合報資料照
國民黨立委羅智強。圖／聯合報資料照

台中市長盧秀燕今呼籲賴清德總統，應於說明台灣不會宣布獨立，刪除民進黨的台獨黨綱。國民黨立委羅智強說，這一點，賴清德應該要正面回應。

羅智強表示，川習會後，美國總統川普接受媒體專訪時說「不想看到有人走向獨立」，也不想看到有人說要台獨，「是因為有美國支持」，並重申希望「兩岸維持現狀」。

羅智強表示，賴清德拋出「台獨新意涵」回應。賴清德先說，台獨是在指「中華民國和中華人民共和國互不隸屬」；又說，自己要「捍衛中華民國現狀，沒有台獨問題」。賴清德既已承認其「新兩國論」就是台獨，怎好意思厚著臉皮說「沒有台獨問題」？

羅智強表示，無論新兩國論或台獨，都違反現行中華民國憲法規定，這又是哪門子的捍衛中華民國？又如何能維持現狀？賴清德的台獨新意涵，前後矛盾、左支右絀、打臉自己，難以自圓其說。讓人看清，賴清德是把中華民國當政治操弄的工具，當台獨借殼上市的招牌。

羅智強表示，國民黨執政時，秉持「不統、不獨、不武」，「以台灣為主，對人民有利」，開創了前所未有的兩岸和平及國際空間。當時，沒有人會嫌棄台灣是麻煩的製造者，更不會被美國領導人質疑「倚美謀獨」。

羅智強提到，盧秀燕呼籲，守護中華民國，要真心誠意，建議刪除台獨黨綱。滿腦子台獨的賴清德，不知道能聽進去幾分？

台獨 盧秀燕 羅智強

延伸閱讀

台獨爭論 蔣萬安：問題在賴總統 早晚不一樣

川普不希望台灣獨立 盧秀燕給賴總統3建議「刪除民進黨台獨黨綱」

沒台獨問題 先廢台獨黨綱

盧秀燕喊話賴總統3事「建議刪台獨黨綱」 卓榮泰反酸：應與時俱進

相關新聞

轟李德維言而無信！調查報告遲未出爐 馬英九基金會下最後通牒

馬英九基金會前執行長蕭旭岑與王光慈遭控「違反財政紀律」，基金會昨聲明，董事長馬英九邀請調查小組出席21日董事會提出調查結果。調查小組發言人李德維回應，調查仍在進行中，21日不可能提出調查報告。基金會今下通牒，將調查小組提出調查結果的時間寬延到27日，並嗆屆時如調查小組仍藉故拖延，將舉行記者會說明。

藍綠交鋒！賴士葆提主權互相包容 卓揆嗆：你明天去北京看看

行政院長卓榮泰今赴立法院備詢。卓榮泰表示，美國跟中國可以坐下來談，因為美國不會想併吞中國，中國不會想併吞美國，但中國是想併吞台灣，這前提不拿掉如何談？國民黨立委賴士葆說，兩岸治權互不隸屬，「主權互相包容」，大陸屬於我方。卓揆反嗆，「你明天去北京我看看。」

盧秀燕呼籲賴總統刪台獨黨綱 羅智強：應要正面回應

台中市長盧秀燕今呼籲賴清德總統，應於說明台灣不會宣布獨立，刪除民進黨的台獨黨綱。國民黨立委羅智強說，這一點，賴清德應該要正面回應。

不滿馬英九基金會下通牒 調查小組：無權置喙調查進度

馬英九基金會前執行長蕭旭岑與王光慈遭控「違反財政紀律」，基金會今下通牒，將調查小組提出調查結果的時間寬延到27日，並嗆屆時如調查小組仍藉故拖延，將舉行記者會說明。三人調查小組今發聲明強調，調查進度與完成時間，應由調查小組基於事實需要決定，基金會無權置喙，甚至於強行設下期限，實屬不當。

盧秀燕籲賴總統刪台獨黨綱 卓榮泰提台灣前途決議文反擊：應與時俱進

行政院長卓榮泰今赴立法院備詢。台中市長盧秀燕今日公開喊話賴清德總統，建議刪除台獨黨綱。卓榮泰說，民進黨1999年提出台灣前途決議文，明白說明台灣是主權獨立的國家，依照憲法名稱叫中華民國，管轄範圍是台澎金馬以及所屬島嶼，這是從1999年以來到現在，身為國內重要政治工作者，必須與時俱進。

盧秀燕喊話賴總統3事「建議刪台獨黨綱」 卓榮泰反酸：應與時俱進

台中市長盧秀燕今天向總統賴清德建議包括刪除台獨黨綱等3件事。行政院長卓榮泰說，身為國內重要政治工作者，必須與時俱進、體察...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。