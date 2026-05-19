盧秀燕呼籲賴總統刪台獨黨綱 羅智強：應要正面回應

台中市長盧秀燕今呼籲賴清德總統，應於說明台灣不會宣布獨立，刪除民進黨的台獨黨綱。國民黨立委羅智強說，這一點，賴清德應該要正面回應。

羅智強表示，川習會後，美國總統川普接受媒體專訪時說「不想看到有人走向獨立」，也不想看到有人說要台獨，「是因為有美國支持」，並重申希望「兩岸維持現狀」。

羅智強表示，賴清德拋出「台獨新意涵」回應。賴清德先說，台獨是在指「中華民國和中華人民共和國互不隸屬」；又說，自己要「捍衛中華民國現狀，沒有台獨問題」。賴清德既已承認其「新兩國論」就是台獨，怎好意思厚著臉皮說「沒有台獨問題」？

羅智強表示，無論新兩國論或台獨，都違反現行中華民國憲法規定，這又是哪門子的捍衛中華民國？又如何能維持現狀？賴清德的台獨新意涵，前後矛盾、左支右絀、打臉自己，難以自圓其說。讓人看清，賴清德是把中華民國當政治操弄的工具，當台獨借殼上市的招牌。

羅智強表示，國民黨執政時，秉持「不統、不獨、不武」，「以台灣為主，對人民有利」，開創了前所未有的兩岸和平及國際空間。當時，沒有人會嫌棄台灣是麻煩的製造者，更不會被美國領導人質疑「倚美謀獨」。

羅智強提到，盧秀燕呼籲，守護中華民國，要真心誠意，建議刪除台獨黨綱。滿腦子台獨的賴清德，不知道能聽進去幾分？