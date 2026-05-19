藍綠交鋒！賴士葆提主權互相包容 卓揆嗆：你明天去北京看看

行政院長卓榮泰今赴立法院備詢。卓榮泰表示，美國跟中國可以坐下來談，因為美國不會想併吞中國，中國不會想併吞美國，但中國是想併吞台灣，這前提不拿掉如何談？國民黨立委賴士葆說，兩岸治權互不隸屬，「主權互相包容」，大陸屬於我方。卓揆反嗆，「你明天去北京我看看。」

卓榮泰今赴立院備詢。賴士葆表示，賴清德總統日前在民進黨創黨40周年青年座談的台北場，提到「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，中華民國憲法就是台獨？卓榮泰說，在中國北京的眼中，如何定義台獨，委員跟他一樣清楚，中國只有九二共識，九二共識是台灣方案，台灣方案就是一中。

賴士葆說，「我們不同意」。卓榮泰反嗆，「不同意為什麼要堅持？也沒有人同意，為什麼堅持到現在這個程度呢？」

賴士葆說，中華民國是亞洲開發銀行（ADB）創始會員國，時任財政部長郭婉容赴大陸參加會議，抗議中仍然參加，因為參加比名稱重要。ADB參加模式都這樣子，美國跟中國大陸競爭都可坐下談，台灣跟大陸為什麼不能談？不同意九二共識，可以在九二共識擺個「抗議當中」就可以談。

卓榮泰說，美國跟中國可以坐下來談，因為美國不會想併吞中國，中國不會想併吞美國。但中國是想併吞台灣，這個前提不拿掉，如何談？前提一直設在這裡，無法談。只要雙方能夠健康有序、平等尊嚴的交流，我方都願意。

賴士葆說，九二共識是「一中各表」，大陸改了是大陸的事，我方不同意，可以像亞銀模式「抗議當中」。卓榮泰說，名字隨便中國改，我方就隨便去，等到哪一天「中國台北」變成世界的通用，後悔都來不及，堅持「中華民國台灣」是主權獨立的國家，這樣有錯嗎？中華民國與中華人民共和國互不隸屬，有錯嗎？

賴士葆直言，有錯，是治權互不隸屬，「主權互相包容」，憲法就這樣定。卓榮泰反問，那是誰屬於誰？賴說，「他們屬於我們啊。」卓揆回應，「你明天去北京我看看。」賴反嗆，憲法就這樣定義，請卓揆去修憲，「主權互不承認，它（指中國大陸）不承認我們，我們也不承認它。」卓揆說，「它不承認我們，我們不屬於它也不行嗎？」

卓榮泰說，治權之外還有什麼？主權呢？賴士葆說，「主權互相包容。」卓揆說，「主權我們是跟它一樣的嗎？不一樣啊。」賴說，「跟它一樣啊，它是包我，我包它。有什麼不對呢？」

卓榮泰說，中華民國跟中華人民共和國截然不同，不然寫「中華人民共和國行政院」地址，「絕對寄不到這裡來啦。」