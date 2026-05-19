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藍綠交鋒！賴士葆提主權互相包容 卓揆嗆：你明天去北京看看

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
行政院長卓榮泰（中）下午前往立法院進行「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫第一批發價書採購特別預算案籌編相關事項」專案報告並備詢，國防部長顧立雄（右）、經濟部長龔明鑫（左）列席說明。記者曾學仁／攝影
行政院長卓榮泰（中）下午前往立法院進行「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫第一批發價書採購特別預算案籌編相關事項」專案報告並備詢，國防部長顧立雄（右）、經濟部長龔明鑫（左）列席說明。記者曾學仁／攝影

行政院長卓榮泰今赴立法院備詢。卓榮泰表示，美國跟中國可以坐下來談，因為美國不會想併吞中國，中國不會想併吞美國，但中國是想併吞台灣，這前提不拿掉如何談？國民黨立委賴士葆說，兩岸治權互不隸屬，「主權互相包容」，大陸屬於我方。卓揆反嗆，「你明天去北京我看看。」

卓榮泰今赴立院備詢。賴士葆表示，賴清德總統日前在民進黨創黨40周年青年座談的台北場，提到「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」，中華民國憲法就是台獨？卓榮泰說，在中國北京的眼中，如何定義台獨，委員跟他一樣清楚，中國只有九二共識，九二共識是台灣方案，台灣方案就是一中。

賴士葆說，「我們不同意」。卓榮泰反嗆，「不同意為什麼要堅持？也沒有人同意，為什麼堅持到現在這個程度呢？」

賴士葆說，中華民國是亞洲開發銀行（ADB）創始會員國，時任財政部長郭婉容赴大陸參加會議，抗議中仍然參加，因為參加比名稱重要。ADB參加模式都這樣子，美國跟中國大陸競爭都可坐下談，台灣跟大陸為什麼不能談？不同意九二共識，可以在九二共識擺個「抗議當中」就可以談。

卓榮泰說，美國跟中國可以坐下來談，因為美國不會想併吞中國，中國不會想併吞美國。但中國是想併吞台灣，這個前提不拿掉，如何談？前提一直設在這裡，無法談。只要雙方能夠健康有序、平等尊嚴的交流，我方都願意。

賴士葆說，九二共識是「一中各表」，大陸改了是大陸的事，我方不同意，可以像亞銀模式「抗議當中」。卓榮泰說，名字隨便中國改，我方就隨便去，等到哪一天「中國台北」變成世界的通用，後悔都來不及，堅持「中華民國台灣」是主權獨立的國家，這樣有錯嗎？中華民國與中華人民共和國互不隸屬，有錯嗎？

賴士葆直言，有錯，是治權互不隸屬，「主權互相包容」，憲法就這樣定。卓榮泰反問，那是誰屬於誰？賴說，「他們屬於我們啊。」卓揆回應，「你明天去北京我看看。」賴反嗆，憲法就這樣定義，請卓揆去修憲，「主權互不承認，它（指中國大陸）不承認我們，我們也不承認它。」卓揆說，「它不承認我們，我們不屬於它也不行嗎？」

卓榮泰說，治權之外還有什麼？主權呢？賴士葆說，「主權互相包容。」卓揆說，「主權我們是跟它一樣的嗎？不一樣啊。」賴說，「跟它一樣啊，它是包我，我包它。有什麼不對呢？」

卓榮泰說，中華民國跟中華人民共和國截然不同，不然寫「中華人民共和國行政院」地址，「絕對寄不到這裡來啦。」

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