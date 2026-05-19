卓揆推0至18歲支持計畫 陳菁徽：盼賴總統明提具體細節

行政院長卓榮泰今宣布，將推動的「0至18歲全程支持」計畫，內容包括將現有的3歲以前彈性育嬰假，大幅升級至6歲前都能使用的育兒假。對此，國民黨立委陳菁徽說，國民黨昨天就先提出「0至15歲國家養」政策，行政院今天就提0至18歲國家養概念，肯定行政院從善如流，跟著國民黨解決少子化的決心，盼賴清德總統明天提出具體政策細節。

卓榮泰今宣布0至18歲全程支持計畫，內容包括將彈性育嬰假會升級成育兒假，家中孩童到6歲前都能使用；推動育嬰住宅減稅優惠；對婚假、產假、陪產假進行全面更合理規劃，以達到鼓勵雙親參與、照顧陪伴等目的。

陳菁徽指出，國民黨昨天就先提出「0至15歲國家養」政策，包含0至6歲兒童健保費免費、加碼托育補貼以及育兒補助。結果行政院今天就跟著提出0至18歲國家養概念，面對少子化國安危機，任何好的政策都會支持，肯定行政院從善如流，跟著國民黨解決少子化的決心，期待賴總統明天提出具體政策細節。

陳菁徽表示，今年出生人口恐怕跌破10萬人，人口斷崖式崩跌的問題太嚴重。過去民進黨投入數千億解決少子化問題，但成效不彰，人口繼續探底。在野黨也多次提出各種政策建議，不論是參考國際做法，或者像台北市率全國之先推出減少工時育兒友善政策，這些好的做法，不分中央地方，呼籲中央政府也應該好好評估，適時採納。