轟李德維言而無信！調查報告遲未出爐 馬英九基金會下最後通牒

馬英九基金會前執行長蕭旭岑與王光慈遭控「違反財政紀律」，基金會昨聲明，董事長馬英九邀請調查小組出席21日董事會提出調查結果。調查小組發言人李德維回應，調查仍在進行中，21日不可能提出調查報告。基金會今下通牒，將調查小組提出調查結果的時間寬延到27日，並嗆屆時如調查小組仍藉故拖延，將舉行記者會說明。

李德維昨受訪時表示，馬英九基金會聲明內容與實際情況有落差，當時是基金會先向他表示，已有董事將出席21日董事會，他才回應願意參加；但進一步了解後發現，實際上根本沒有董事同意出席，讓他對基金會的誠信已產生重大懷疑。

馬英九基金會表示，針對李德維昨日的發言表現反覆無常，特此聲明。李德維15日親口對馬英九承諾，5月21日可以提出調查報告，現又另找理由改口無法如期完成，言而無信，令人遺憾。

基金會表示，三人小組調查蕭旭岑、王光慈涉嫌背信侵占案至今已近兩個月，基金會曾多次催促調查小組針對本會所提供的三位人證和涉嫌的物證資料深入調查其真實性，但三人小組至今卻只約詢調查基金會二位人證，還另約詢執行長戴遐齡。約詢中所提的問題和基金會所提供的相關事證並無太大關聯，大多只圍繞在馬英九的身體健康打轉。

基金會表示。調查三人小組召集人薛香川昨日告知，調查結果已近尾聲，希望能再寬延一段時間。加上蕭旭岑也呼籲要盡早完成調查報告。馬英九因此認為，調查工作不應再被各種藉口刻意拖延，應盡速完成，所以決定將調查小組提出調查結果的時間，從5月21日寬延到5月27日，作為最後的底限。

基金會表示，屆時如調查小組仍藉故拖延無法提出報告，馬英九將委託戴遐齡、在基金會委託的律師、會計師及協助調查的國安會前秘書長金溥聰等人的陪同下舉行記者會，詳細說明整個事件的前後始末及一切相關事實，讓真相大白，以昭公信。