盧秀燕喊話賴總統3事「建議刪台獨黨綱」 卓榮泰反酸：應與時俱進

台中市長盧秀燕今天向總統賴清德建議包括刪除台獨黨綱等3件事。行政院長卓榮泰說，身為國內重要政治工作者，必須與時俱進、體察時事，若從1999年經過20幾年都完全不能體察這種現象，自己本身沒進步，也不能隨時代演進調整自己論述，將自絕於國人之外。

立法院今天下午邀請行政院長率同相關部會首長列席，提出「保衛國家安全及強化不對稱戰力計畫第一批發價書採購特別預算案籌編相關事項」專案報告並備詢。

民進黨立委何欣純質詢時表示，盧秀燕今天大動作建議賴總統3件事（親自說明台灣不會宣布獨立、以民進黨黨主席身分刪除台獨黨綱、守護中華民國要真心誠意），她則以「維持現狀是全民共識」、「經濟優先與民生第一」，及「真心誠意愛台灣」等3點回應，她問卓榮泰覺得如何。

卓榮泰說，何欣純的3個回應，都是現在身為中華民國台灣的國人，心中最應該具備的國民心理素質。民進黨在1999年提出台灣前途決議文的時候，就明白的說明，台灣是一個主權獨立的國家，現在依照憲法名稱叫做中華民國，所管轄的範圍是台澎金馬以及所屬的列島嶼，這個已經是1999年以來到現在。

卓榮泰表示，身為一個國內重要的政治工作者，必須與時俱進，體察時事。如果從1999年到現在，經過20幾年都完全不能體察這種現象，自己本身沒有進步，也不能隨著時代的演進，來調整自己對這個的論述，那麼將自絕於國人之外。