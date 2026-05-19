總預算卡關賴總統喊話幫解套 鍾東錦坦言「有點不太舒服」

賴清德總統今天喊話苗栗縣長鍾東錦發揮縣長的力量，促使中央總預算過關解套，鍾東錦回應坦言「有點不太舒服」，立法院審查預算不過，應該是行政院去溝通，賴總統是醫師，開藥方一定要開對藥，況且教育應該是中央與地方攜手合作。

童綜合醫療社團法人白沙屯媽祖醫院今天上午開工動土典禮，賴總統致詞特別提及中央總預算至今還沒有通過，表示如果是縣府總預算現在還卡關，鍾縣長也一定傷腦筋，希望鍾發揮縣長的力量，促使中央總預算審查通過，中央今年比去年多給苗栗縣政府28億元，鍾縣長先前反映教育等需求，就可以支應。

鍾東錦受訪時，坦言賴總統的談話，讓他「有點不太舒服」！強調教育應是中央與地方攜手合作，賴總統是醫師，開藥方一定要開對藥，立法院預算不過，應由行政院溝通，跟縣市長表態沒有很大的意義，例如苗栗縣議會若沒有審查通過縣府總預算，他應帶領副縣長、秘書長，去與議長、副議長及議員溝通，這才是對的，如果去責怪鄉鎮市長沒有幫忙，顯得沒有對症下藥。

他感謝中央引進台灣美光等科技廠進駐，帶來大量工作機會與年輕人口，但隨之產生迫切的教育需求，除了原先期盼的苗栗科學實驗中學，目前文英、頭分、照南等國中需要增建教室，頭份市大後庄地區信義、後庄、蟠桃等國小，也因學生數擠爆，亟需增設一所國小。

他看到學生在擁擠環境下就學，令人心生不忍，苗北地區教育急迫需求約20多億元，若無法及時提供在地就學環境，學生將違背就近入學的政策目標，此外，苗栗市明仁國中、大倫國中校舍也需要改建，整體經費約30億元，因此只要有機會就會向賴總統反映。

鍾東錦說，苗栗縣政府是全國唯一財政被中央控管的縣市，依法不能舉債，即便自行籌措資金蓋校，手頭缺乏現金，也難以發包，苗栗縣教育的需求，雖教育部國教署表示會研議，他認為 「翻轉人生最好的方法就是教育」，況且苗栗培養的好人才，未來不一定是苗栗所用，更可能是「台灣之光」，貢獻給全台灣，因此無論財政多麼困難，他都會持續透過各種管道向中央爭取，提供孩子優質的教育環境。