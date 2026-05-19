賴總統彈劾案未過…高雄綠批藍白操弄對立 藍反擊：只會使用萬年老招

立法院今日表決賴清德總統彈劾案未過，引發高雄藍綠隔空交火。綠營議員評藍白持續透過政治動員、操弄對立來鞏固聲量，立委柯志恩投同意票，立場錯亂且政治凌駕高雄利益。藍營反擊，綠營只會使出抹紅的萬年老招，將所有不同立場的人貼上中共同路人標籤，這才是真正無視人民心聲、踐踏台灣民主的傲慢行為。

高市議會民進黨團表示，立委柯志恩追隨藍白黨團總召傅崐萁、黃國昌擔綱彈劾案的連署人之一，不惜與高雄挺賴主流民意對抗，明知不可能通過門檻，也要在總統就職兩週年前夕彈劾賴，是要取悅「真正的獨裁者」中國國家主席習近平。

綠營南方問政聯盟另表示，彈劾案毫無依據，並不是基於憲政責任，而是藍白持續透過政治動員、操弄對立來鞏固聲量，多數國人不接受這種顛倒黑白、濫用憲政程序的政治操作。此外，柯志恩一邊說重視城市建設，一邊卻配合藍白讓國政空轉、預算延宕；一邊說希望高雄向前，一邊又投入製造對立與衝突的政治鬥爭。

民進黨市長參選人賴瑞隆批評，在野黨強推毫無正當性的「總統彈劾案」表決，另外無端杯葛總預算，創下超過230天拒絕審查的歷史紀錄，應盡速展開總預算的實質審查。

議會國民黨團回擊，民進黨每逢施政無能、毀憲亂政被抓包，就只會像膝反射一樣拿出抗中保台的老梗遮羞布出來護航，在野黨依據憲法賦予的權力提出彈劾，正是為了警惕無視憲政法治的賴政府，民進黨團集體自我閹割、甘做打手，竟然還有臉對捍衛憲政的柯志恩指手畫腳。

柯志恩辦公室說，民進黨每逢施政無能、面臨不滿聲音，就只會使出「抹紅」的萬年老招，將所有不同立場的人貼上中共同路人標籤，這才是真正無視人民心聲、踐踏台灣民主的傲慢行為。

柯辦強調，此次彈劾案的主因，在於立法院早已三讀通過、且經覆議表決維持原案的「財劃法」。然而，行政院長卓榮泰動用「不副署」拒絕依法行政，總統賴清德更公開力挺，府院聯手封殺早已完成立法程序的法律，這種「行政權凌駕立法權、總統帶頭違憲」的專制行為，才是真正的帝制復辟。