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總統彈劾案未過 國民黨：已在憲政史上留下恥辱印記

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
立法院院會上午進行賴清德總統彈劾案記名投票，國民黨團、民眾黨團支持彈劾案一致投票，民進黨團則進場投反對票，投票結果56票贊成，50票反對，賴清德總統彈劾案不通過。記者曾學仁／攝影
立法院院會上午進行賴清德總統彈劾案記名投票，國民黨團、民眾黨團支持彈劾案一致投票，民進黨團則進場投反對票，投票結果56票贊成，50票反對，賴清德總統彈劾案不通過。記者曾學仁／攝影

賴清德總統彈劾案今於立法院表決，未跨過憲法高門檻。國民黨嚴正表示，賴總統已成為中華民國憲政史上第一個遭立法院以彈劾程序正式提案並進入表決的總統，在中華民國憲政史上留下恥辱印記。

國民黨指出，今天立法院的彈劾案是賴清德就任總統兩年以來，行政權濫權、毀憲亂政、撕裂社會、踐踏民主法治的「憲政汙點」。賴清德讓國家陷入混亂、讓憲政秩序遭到破壞、讓社會對立不斷升高。彈劾案雖未通過，歷史會記下賴清德這恥辱的一天。

國民黨批評，賴清德自就任兩年以來，從逼近違憲違法邊緣，發動大惡罷撕裂台灣社會，到行政院拒絕副署、公布、執行立法院三讀通過的法律，再到核能政策反覆、能源風險升高，以及近期面對台獨議題說法閃躲，充分證明賴清德不僅無法團結國家，更已成為台灣憲政危機與社會動盪的最大亂源。

國民黨批評，在美國總統川普公開示警台灣不得「倚美謀獨」後，賴清德依然將「中華民國」、「台灣」、「中華民國台灣」不斷混用，試圖閃躲，不願意大聲說出「中華民國早已是主權獨立的國家，她的國號就是中華民國」。國民黨質問賴清德總統，按著中華民國憲法宣誓，守護中華民國憲法，守護中華民國，有這麼困難嗎？

國民黨表示，民進黨可以自欺欺人，不願面對因憲法彈劾案的高門檻才讓賴清德總統逃過一劫，但今天的彈劾案已經清楚告訴全國人民，賴清德讓行政權濫權獨大，賴清德已成為「獨裁總統」，行政院長卓榮泰已淪為「獨裁打手」，讓台灣民主憲政體制陷入巨大災難。

國民黨表示，賴清德不是被在野黨抹黑，而是被自己的違憲違法、毀憲亂政、錯誤路線與傲慢執政推上彈劾案的審判台。國民黨將持續維護中華民國憲政體制、站穩國會監督的立場，為人民把關，為制度發聲，絕不容許任何總統凌駕憲法、凌駕國會、凌駕人民。

立法院院會上午進行總統賴清德彈劾案的記名投票，朝野甲級動員。記者曾學仁／攝影
立法院院會上午進行總統賴清德彈劾案的記名投票，朝野甲級動員。記者曾學仁／攝影

國民黨 賴清德 中華民國憲法 彈劾案

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