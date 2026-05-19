吳志中：台灣索馬利蘭同為民主典範 持續深化合作

索馬利蘭代表處18日舉辦國慶晚會，外交部政次吳志中致詞時表示，台、索同為區域內民主發展典範，持續深化各領域合作；索馬利蘭代表加拉爾則說，與台灣共同讚揚兩國共有的自身認同、無所畏懼與不屈精神。

外交部今天發布新聞稿指出，吳志中於18日晚間應邀出席索馬利蘭共和國駐台灣代表處舉辦的索馬利蘭共和國35週年國慶晚會。

吳志中致詞時代表政府與人民，誠摯祝賀索馬利蘭共和國35週年國慶，也感謝索馬利蘭對台索關係的堅定支持。

吳志中表示，台、索同為區域內民主發展的典範，共享自由及法治等價值。兩國自2020年互設代表處以來，持續在醫療、人才培育、資通訊、經貿、能源、人道援助及海巡等領域深化合作，有效提升人民福祉及實質關係。

加拉爾（Mahmoud Adam Jama Galaal）致詞時表示，1991年5月18日，索馬利蘭人民作出歷史性且勇敢的決定，重新恢復自身主權。歷經35年的發展，索馬利蘭已成為非洲之角地區重要民主典範。台灣與索馬利蘭在相互尊重與共享價值的基礎上，建立具建設性的夥伴關係。

加拉爾說，在這個歷史性的時刻，索馬利蘭政府不僅熱烈慶祝該國獨立35週年，也與台灣共同讚揚兩國共有的自身認同、無所畏懼與不屈精神。