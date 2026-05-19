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影／總預算若通過苗栗多28億元 賴清德呼籲鍾東錦應該說句公道話
賴清德總統今天表示，中央今年給予苗栗縣的經費會比往年多28億元，但是現在中央政府總預算還沒過，他認為縣長鍾東錦至今沒有出來說句公道話，希望立法院中央政府總預算要過關。
賴清德說，苗栗縣地方預算去年11月議會就過了，如果到現在還沒過，鍾東錦應該就會頭痛了。所以他認為鍾東錦應該要發揮縣長的力量，代表地方要對立法院講講話。賴清德指出，中央政府總預算如果通過，苗栗縣可以多拿28億元，這些多出來的錢可以做各種事情。他也希望立委陳超明發揮力量，替苗栗爭取。
台中市童綜合醫療社團法人與苗栗縣通霄鎮白沙屯拱天宮結緣12年，深切體會苗栗海線地區醫療資源不足現況，經董事長童敏哲擲筊請示媽祖後，決定申設「白沙屯媽祖醫院」，今天上午舉辦開工動土典禮，現場邀請賴清德總統出席，與童敏哲共同擔任主祭，經濟部長龔明鑫、健保署副署長張禹斌、衛福部綜合規劃司長廖崑富、苗栗縣長鍾東錦、議長李文斌及拱天宮主委洪文華等各界貴賓近四百人到場見證。
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