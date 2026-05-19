影／總預算若通過苗栗多28億元 賴清德呼籲鍾東錦應該說句公道話

明日，賴清德總統迎來就職滿二周年。這本該是展示施政成果與前瞻願景的時刻，如今卻顯得格外沉重與難堪。隨著美國總統川普在「川習會」中展現「捧習抑台」的交易外交，台灣在美中台三角關係中陷邊緣化危機；與此同時，立法院於今日進行對總統彈劾案投票，雖因未達門檻而未通過，但「同意大於反對」的殘酷票數，已是國會對賴總統執政傲慢敲響的最嚴厲警鐘。對內、對外全線陷入僵局，今夜的賴總統，面臨執政以來最難闔眼的愁城之困。

2026-05-19 12:41