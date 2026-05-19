56：50彈劾案沒通過！ 立院反賴未過門檻

藍白多數盼彈劾總統賴清德，但沒通過3分之2表決門檻！立法院19日舉行彈劾總統賴清德案的投票，雖然藍白都同意彈劾賴總統，但民進黨團反對下，彈劾以56票同意、50票不同意，無法成立，但反賴的意思到了。由於行政院去年12月拒絕副署《財劃法》修法，因此藍白發起彈劾，期間還舉行審查會盼總統賴清德參加，但他拒絕出席。

未領票者有7人

立法院19日舉行賴總統的彈劾案投票，雖然藍白支持彈劾賴總統，但56票同意的票數並沒有通過彈劾所需的76席門檻，因此彈劾案無法成立。我國彈劾總統門檻為全體委員2分之1提出、3分之2同意，若3分之2的門檻通過，還要送交憲法法庭，經出席大法官3分之2以上同意，彈劾案才會正式成立。

立法院現有113席立委，根據各黨在國會的席次，國民黨加上參與國民黨團運作的無黨籍立委陳超明和高金素梅，共54席，民進黨51席、民眾黨8席。本次表決56比50，未領票有7人，分別是立法院長韓國瑜、江啟臣、綠委郭昱晴、藍委廖偉翔、不分區白委陳昭姿、藍委陳玉珍、無黨籍立委陳超明。

綠批彈劾無正當性

行政院長卓榮泰宣布不副署財劃法後，藍白立委提案對總統賴清德啟動彈劾案程序。立法院會去年12月26日開會，經表決，藍白以人數優勢通過於今年19日進行表決。期間歷經公聽會、審查會與聽證會，立法院曾要求總統賴清德出席，但賴總統以「立法院無直接向總統問責之權」為由拒絕出席審查會。

19日的投票前，民進黨立院黨團總召蔡其昌接受聯訪時表示，行政院努力拚經濟、民生，立法院不應該持續搞政治、搞鬥爭，這才是符合國人期待，且賴總統的彈劾案完全沒有正當性，社會也不會支持，民進黨團一致投票反對彈劾案。

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