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外交部：兩岸互不隸屬 中國讓全球公衛暴露政治風險

中央社／ 台北19日電
外交部發言人蕭光偉。中央社
外交部發言人蕭光偉。中央社

外交部長林佳龍現身日內瓦，創下外長在WHA期間到訪日內瓦的首例，引起中方反彈。外交部發言人蕭光偉今天表示「中國政府只要照顧好自己人民就好」，並重申兩岸互不隸屬，強烈譴責中方讓全球公衛合作暴露高度政治風險之下。

對於林佳龍出訪瑞士，中國外交部發言人郭嘉昆18日於例行記者會表示，世界衛生組織（WHO）等國際組織涉台問題須依照一中原則，這是聯大第2758號決議和世衛大會第25.1號決議確認的根本原則。

外交部發言人蕭光偉上午在例行記者會表示，「中國政府只要照顧好自己的人民就好」。中華民國台灣是主權獨立國家，與中華人民共和國互不隸屬，這是國際公認的客觀現狀以及台海現狀。

蕭光偉表示，台灣推動參與WHO以及其他國際組織，是基於台灣主權的正當且合法權利，中國無權置喙更不應該阻撓。只有台灣的民選政府才能夠在國際社會以及多邊場域代表台灣人民。

蕭光偉強調，中國一再妄稱台灣參與WHO需經其同意，企圖以政治凌駕於公衛利益之上。聯大第2758號決議和世衛大會第25.1號決議僅處理「中國代表權」問題，全文未提及台灣、未授權中華人民共和國在聯合國體系代表台灣，更沒有宣稱台灣是中華人民共和國的一部分，因此不能用於排除台灣的國際參與。

蕭光偉指出，針對中方不實且誤導國際視聽的言論，並且持續政治化台灣參與的議題，讓全球公衛合作以及防疫體系暴露高度政治風險之下，外交部表達強烈抗議與譴責。

蕭光偉說，中國長期蓄意將兩決議扭曲為其所謂一中原則的法律依據，以此錯誤連結台灣主權地位、打壓台灣國際參與空間，全然背離兩決議的原則以及國際法理，受到美國等多國及歐盟的質疑與反對。

外交部 WHA 日內瓦

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