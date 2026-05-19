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蔣萬安今年6月將二度訪問新加坡 這次出訪是這原因

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
台北市長蔣萬安昨天問沈伯洋，拿出雙城被滲透證據、還有哪位被約談里長被保護？被沈酸怎麼「萬事問伯洋」？記者余承翰／攝影
台北市長蔣萬安昨天問沈伯洋，拿出雙城被滲透證據、還有哪位被約談里長被保護？被沈酸怎麼「萬事問伯洋」？記者余承翰／攝影

台北市長蔣萬安上任至今出國訪問5次，其中新加坡是蔣萬安第一個出訪的國家，北市府表示，蔣萬安今年6月將再訪新加坡，這次去是接受「李光耀城市獎」頒獎。

新加坡今年3月公布2026年「李光耀世界城市獎」（Lee Kuan Yew World City Prize），台北市榮獲「特別獎」（Special Mention）。該獎項被譽為「城市界的諾貝爾獎」，為全球城市治理領域最具權威性的國際榮譽之一，台北也成為全台唯一獲此殊榮的城市。自2010年設立以來，每兩年僅選出極少數城市，即使是溫哥華、哥本哈根、雪梨與波士頓等宜居城市常勝軍，也僅曾獲特別獎

李光耀世界城市獎門檻和難度極高，參獎城市須先經國際推薦機制提名，並通過極為嚴格的兩級審查制度，由新加坡市區重建局（Urban Redevelopment Authority Singapore）籌組國際「提名委員會」與「評審委員會」分階段審議，從長期治理能力、制度韌性、跨域整合、創新作為，到對市民生活品質的實質提升進行全面評估。

北市議會民政委員會上午進行人口政策、無菸城市、國際各城市交流、雙城論壇成效等多項專案報告，議員秦慧珠關心市長出訪的時程，副秘書長兼國際事務委員會執行長俞振華指出，蔣萬安這次是去授獎，時間在6月。秦慧珠也追問雙城論壇時程，市府參事楊慶輝指出，目前還在協調中，至於在選舉前還是選舉後？也還沒有確切的日期。

蔣萬安 新加坡 李光耀 台北市選舉

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