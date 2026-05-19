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【即時短評】最難堪520 賴總統對內對外拒溝通坐困愁城

聯合報／ 記者屈彥辰
賴清德總統（圖）。圖／聯合報資料照片
賴清德總統（圖）。圖／聯合報資料照片

明日，賴清德總統迎來就職滿二周年。這本該是展示施政成果與前瞻願景的時刻，如今卻顯得格外沉重與難堪。隨著美國總統川普在「川習會」中展現「捧習抑台」的交易外交，台灣在美中台三角關係中陷邊緣化危機；與此同時，立法院於今日進行對總統彈劾案投票，雖因未達門檻而未通過，但「同意大於反對」的殘酷票數，已是國會對賴總統執政傲慢敲響的最嚴厲警鐘。對內、對外全線陷入僵局，今夜的賴總統，面臨執政以來最難闔眼的愁城之困。

回顧這兩年，賴政府的兩岸政策與外交路線始終定於「親美抗中」的戰略基調。國際地緣政治洗牌，2025年1月川普重返白宮，外交賽局早已不再任由賴總統耍弄意識形態。近日川習會的互動，美方對北京釋出善意，卻對台灣採取壓抑態度，無疑是給了高度依賴美方承諾的賴政府一記當頭棒喝。

在兩岸關係上，賴總統始終在台獨定義與國家認同上採取強硬立場，導致與北京之間的溝通管道全面斷線，我國海基、大陸海協兩會功能停擺，陸委會亦難開展交流。當台海局勢陷入「各說各話、互不讓步」的冰凍期，台灣不僅失去了在大國博弈中實質對話的籌碼，更將自身推向衝突的最前線。拒絕對外溝通的代價，就是眼睜睜看著台灣的命運在美中交易的談判桌上淪刀俎魚肉。

對外關係受阻，對內本應尋求朝野和解、凝聚國家共識，賴總統選擇的卻是另一條截然不同的道路。在立法院「朝小野大」的結構下，賴總統這兩年並未展現出民選元首應有的政治協調藝術，反而頻頻以司法、行政手段，全面對抗在野陣營，民進黨還傾全黨之力發動大罷免在野黨立委，最後32比0全軍盡沒，賴總統成最大輸家。

今日立法院的彈劾案投票，正是這種對立累積到最高點的引爆結果。雖然民進黨團宣稱彈劾案「毫無正當性」，並動員進場投下反對票。最終開票結果「同意票大於反對票」，說明非綠陣營的極度不信任已成為主流民意。

這場彈劾案投票既是反對黨對賴總統「不進國會國情報告、不願遵守憲政秩序」的集體制裁，更是我國民主史上極其罕見、對現任總統極其難堪的不信任投票。賴總統將不同意見者視為「需要淨化的雜質」，不執行國會通過的法案，這種「拒絕溝通」的執政風格，終究讓台灣社會陷入了2000年政黨輪替以來最劇烈的極化與烏煙瘴氣。

縱觀中華民國史上，鮮少有民選總統在對內、對外同時陷入如此全面受阻的境地。國際盟友轉向實利，兩岸對話全數斷線，國內國會又爆發彈劾與不信任危機，賴總統在就職滿二周年之際，正面臨實質上的統治威信破產。

在520的晨曦到來之前，賴總統與其國安、黨政團隊若仍執著於綠營同溫層的「滿意度過半」民調，忽視暗潮湧動的真正民怨，那麼明天的就職二周年談話，只會流於自我感覺良好的政治宣傳。

在野黨彈劾的警鐘已經敲響，華府與北京的現實利益交換正在進行。賴總統若再不放下意識形態的傲慢、拒絕對內與對外的實質溝通，這座執政的「愁城」終將愈困愈深，最終吞噬掉台灣的前途與民主體制的穩定。

賴清德 川習會 投票

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