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被控黑金人頭立委 蔡春綢喊：證據在哪？我姪子沒打人

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨立委蔡春綢。圖／聯合報系資料照片
民眾黨立委蔡春綢。圖／聯合報系資料照片

雲林縣議會副議長、北港朝天宮董事長蔡咏鍀兒子蔡晉財捲入施暴案，時代力量今天指控民眾黨立委蔡春綢為「黑金人頭立委」。蔡春綢對此表示，他們家族長期在做地方服務，暴力事件已經進入司法程序，「我的姪子沒有打人，欲加之罪何患無詞？我們家族禁得起檢驗。」

國民黨前立委、北港朝天宮前董事長曾蔡美佐先前在住家遭到毆打，雲林地檢署聲請羈押涉案的蔡晉財獲准。時代力量今天舉行記者會指控，蔡春綢與蔡咏鍀共用服務處，前者為後者安插在國會的「黑金人頭立委」，點名民眾黨對家族黑金問題交代清楚。

民眾黨立法院黨團上午舉行「四大支柱？四大皆空！」記者會，蔡春綢受訪時表示，自己在15歲代表國家參加亞洲盃田徑比賽，後來也多次在田徑場取得很好的成績，從台灣師大畢業後在北港高中任教35年，退休之後就投入公益、關懷弱勢跟老人，她的兄弟姐妹也都是軍公教人員，「在我整個人生過程裡面，哪裡黑金？」

蔡春綢說，自己與蔡咏鍀共用服務處，那個服務處已經超過10年，他們家族長期在做地方服務，從地方民代、雲林縣議員到立法委員，她在立法院為老師與學生爭取該有的福利，同時也致力於推動文化外交，希望把故宮國寶與媽祖文化推行到國際。此外，北港朝天宮一年吸引千萬人次，如果沒有長期經營，怎麼會有這些人潮。

蔡春綢指出，暴力案件已經進入司法程序，自己也譴責暴力，但是不能斷章取義，事情要從源頭到尾，「目前司法已經有所澄清，如果不是這一回事，社會大眾應該給我們家族什麼回饋？尤其我就是一張白紙，卻讓時代力量講到不是，我讓你們檢驗，請問我有黑金嗎？我黑了什麼？」

蔡春綢表示，整起事件的源頭就是搶轎，「在畫面沒有看到我的姪子打人，現在大家可以檢視，至於有人說他教唆，請問證據在哪裡？」目前司法已經還原案情始末，她的姪子沒有打人，影片裡面清清楚楚，「欲加之罪何患無詞？我覺得我們家族禁得起檢驗。」

立委 北港朝天宮 時代力量

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