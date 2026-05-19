快訊

孫安佐搞砸唯一工作！前經紀人警告「警察去你家」也不甩 嘆：很低能

趁普亭訪中前爆料？英媒：習近平曾告訴川普「普亭可能會後悔侵烏」

藍衣軍團的夢魘！義大利足球竟連續三屆踢不進世界盃

聽新聞
0:00 / 0:00

56:50立院投票未達標 總統彈劾案不通過

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導

賴清德總統明天520就職滿二周年，立法院會19日先舉行總統彈劾案記名投票表決。113席立委之中，有7人未領票，為立法院正副院長韓國瑜、江啟臣，以及出席WHA相關會議的立委郭昱晴、廖偉翔、陳昭姿，而立委陳玉珍、陳超明則未領票。最終票數以贊成比反對56:50，案件不通過。

行政院去年宣布不副署《財政收支劃分法》，立法院國民黨團及民眾黨團因此啟動總統彈劾程序，並於去年12月26日表決通過相關事務與時程安排。歷經公聽會、二次審查會及聽證程序。立法院今進行記名投票，是中華民國憲政史上首度由立法院啟動的總統彈劾表決。

根據「憲法增修條文」規定，立法院對總統、副總統提彈劾案，須經全體立法委員1/2提議、2/3以上決議，聲請司法院大法官審理。進入憲法法庭審理，經大法官現有總額2/3以上同意後，彈劾案成立，被彈劾人即解職。意即只要有38位立委未投票或投反對彈劾案，彈劾案就不會通過。

依照立法院113席立委，若要通過門檻，同意票數需76票；扣除7人未投票，今日投票總人數為106人。投票截止後，上午11時12分左右開始開票，最終投票結果，立法院長韓國瑜宣布，贊成票56票、反對票50票、無效票0票，總統彈劾案未達通過門檻，在野黨闖關失敗。

彈劾案 投票 韓國瑜

延伸閱讀

憲政首例！立院彈劾賴總統未通過 同意票56票、不同意50票

56票贊成 50票反對 賴清德總統彈劾案不通過

立法院19日將表決「總統彈劾案」 藍白支持、綠進場投反對票

勝負從不是歷史天平最重砝碼 彈劾案為憲政史留印記

相關新聞

憲政首例！立院彈劾賴總統未通過 同意票56票、不同意50票

賴清德總統明天將就職滿兩周年，立法院會今天舉行彈劾賴清德總統案記名投票表決。在國民黨、民眾黨立委都投下同意票的情況下，最後彈劾賴總統同意票為56票、不同意票為50票，未達76張同意票通過門檻，但仍創下中華民國憲政史上首次彈劾總統的紀錄。

馬英九促基金會21日開董事會 蕭旭岑：快還我清白

馬英九基金會風波未息，針對前執行長蕭旭岑與王光慈遭控「違反財政紀律」，基金會昨聲明，董事長馬英九11日致電調查小組成員，詢問調查進度，並邀請出席21日董事會，增選新任董事成員。蕭旭岑表示，他是最希望調查報告趕快出來的人，「因為我沒有問題，很希望能趕快還我公道、還我清白。」

影／總預算若通過苗栗多28億元 賴清德呼籲鍾東錦應該說句公道話

賴清德總統今天表示，中央今年給予苗栗縣的經費會比往年多28億元，但是現在中央政府總預算還沒過，他認為縣長鍾東錦至今沒有出來說句公道話，希望立法院中央政府總預算要過關。

蔣萬安今年6月將二度訪問新加坡 這次出訪是這原因

台北市長蔣萬安上任至今出國訪問5次，其中新加坡是蔣萬安第一個出訪的國家，北市府表示，蔣萬安今年6月將再訪新加坡，這次去是接受「李光耀城市獎」頒獎。

【即時短評】最難堪520 賴總統對內對外拒溝通坐困愁城

明日，賴清德總統迎來就職滿二周年。這本該是展示施政成果與前瞻願景的時刻，如今卻顯得格外沉重與難堪。隨著美國總統川普在「川習會」中展現「捧習抑台」的交易外交，台灣在美中台三角關係中陷邊緣化危機；與此同時，立法院於今日進行對總統彈劾案投票，雖因未達門檻而未通過，但「同意大於反對」的殘酷票數，已是國會對賴總統執政傲慢敲響的最嚴厲警鐘。對內、對外全線陷入僵局，今夜的賴總統，面臨執政以來最難闔眼的愁城之困。

被控黑金人頭立委 蔡春綢喊：證據在哪？我姪子沒打人

雲林縣議會副議長、北港朝天宮董事長蔡咏鍀兒子蔡晉財捲入施暴案，時代力量今天指控民眾黨立委蔡春綢為「黑金人頭立委」。蔡春綢對此表示，他們家族長期在做地方服務，暴力事件已經進入司法程序，「我的姪子沒有打人，欲加之罪何患無詞？我們家族禁得起檢驗。」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。