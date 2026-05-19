馬英九促基金會21日開董事會 蕭旭岑：快還我清白

馬英九基金會風波未息，針對前執行長蕭旭岑與王光慈遭控「違反財政紀律」，基金會昨聲明，董事長馬英九11日致電調查小組成員，詢問調查進度，並邀請出席21日董事會，增選新任董事成員。蕭旭岑表示，他是最希望調查報告趕快出來的人，「因為我沒有問題，很希望能趕快還我公道、還我清白。」

馬英九基金會聲明，由於董事會於3月27日成立3人調查小組後，至今仍遲遲未能提出調查報告。董事長馬英九11日親自致電給薛香川、尹啟銘、李德維等3人調查小組成員，詢問調查進度，並邀請出席5月21日的董事會，增選新任董事成員。調查小組發言人李德維向馬承諾，5月21日將出席董事會，提出3人調查小組調查結果。不過，李表示，調查仍在進行中，還有人要約談，21日不可能提出調查報告。

蕭旭岑今接受「千秋萬事」廣播專訪指出，因為他是被調查的對象，基於調查不公開原則，這段時間他沒有再談這個事情。他的想法很簡單，「我應該是最希望調查報告趕快出來的人，因為我沒有問題，很希望能趕快還我公道、還我清白。」而且馬英九基金會也公開說，只要確定他是清白的，他們願意還他公道。

蕭旭岑說，他看到報導稱，調查小組可能因涉及馬總統，所以非常審慎、還要再約談一些人，也有說當初4月13日公布的調查報告資料沒有交給調查小組，他對此有點不解，如果馬英九基金會這麼希望這件事情趕快有結果，為何不把資料交給調查小組？

蕭旭岑呼籲，調查小組趕快查明真相，對外公布；他和王光慈已經配合談過了，如果馬英九基金會有相關資訊，或者還有相關人員要接受約談，也要儘快配合調查小組完成調查。

另針對基金會表示，5月21日董事會擬增選新任董事成員，蕭旭岑說，他已經不在馬英九基金會了，但要提醒一下，就財團法人法和相關法規，這個動作是有問題的。照他的理解，這一屆董事是由上一屆董事所決定，包含人數都有相關規定。在這樣的情況之下要怎麼做，他不得而知，重點是希望真相趕快水落石出。