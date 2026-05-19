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遭立院封殺仍代理檢察總長 徐錫祥：非常上訴機制不能停、我只是奉命

聯合報／ 記者翁至成／台北即時報導
代理檢察總長徐錫祥今出席海巡署記者會表示，最高檢察署有一個很重要的功能，是非常上訴，而這個機制不能停，自己只是奉命來代理這項職務。記者翁至成／攝影
代理檢察總長徐錫祥今出席海巡署記者會表示，最高檢察署有一個很重要的功能，是非常上訴，而這個機制不能停，自己只是奉命來代理這項職務。記者翁至成／攝影

賴清德總統提名最高檢察署檢察總長徐錫祥人事案遭立法院封殺，但賴清德仍指派徐錫祥代理檢察總長，引發法界反彈，民間司法改革基金會日前公開呼籲賴清德「收回成命」。今天徐錫祥出席海巡署記者會受訪表示，因為最高檢察署有一個很重要的功能，是非常上訴，而這個機制不能停，自己只是奉命來代理這項職務，就這樣。

前任檢察總長邢泰釗任期至5月7日，5月8日徐錫祥開始代理檢察總長職務，但總統府派令並未明定3個月期限。「法院組織法」第66條規定，最高檢察署檢察總長因故出缺或無法視事時，總統應於3個月內重新提出人選，經立法院同意任命之，其任期重行計算4年，不得連任。

現任檢察總長邢泰釗任期屆滿，徐錫祥雖遭立法院否決，但法務部早在今年2月即有布局，調派時任政務次長徐錫祥為最高檢主任檢察官，考量徐若未能獲立院同意，仍可由主任檢察官身分代理行使檢察總長職務。

最高檢出現代理檢察總長非首例，前檢察總長陳聰明及黃世銘，分別曾於2010年、2014年在任期未滿前請辭，時任最高檢主任檢察官曾勇夫、林偕得曾分別代理總長，2人都沒有遭國會否決的紀錄，且代理時間均未逾3個月。

代理檢察總長徐錫祥今出席海巡署記者會表示，最高檢察署有一個很重要的功能，是非常上訴，而這個機制不能停，自己只是奉命來代理這項職務。記者翁至成／攝影
代理檢察總長徐錫祥今出席海巡署記者會表示，最高檢察署有一個很重要的功能，是非常上訴，而這個機制不能停，自己只是奉命來代理這項職務。記者翁至成／攝影

邢泰釗 徐錫祥 賴清德 檢察總長

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