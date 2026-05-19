快訊

賣過期14年「殭屍肉」知名飯店也受害 食品商夫妻脫產…檢怒：從重量刑

惡鄰居靠提告住戶賺錢！律師咬牙連買2戶 6年後神逆轉：太幸運

毒駕危害嚴重…內政部擬禁吸毒者拿駕照 同車乘客影響曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

卓榮泰：立院「罷免大戲」失敗後 盼朝野否極泰來、和解共生

聯合報／ 記者黃婉婷／台北即時報導
行政院長卓榮泰（右）今率副院長鄭麗君（左）、秘書長張惇涵出席行政院520記者會。記者杜建重／攝影
行政院長卓榮泰（右）今率副院長鄭麗君（左）、秘書長張惇涵出席行政院520記者會。記者杜建重／攝影

賴政府就職將滿兩年，立法院今日舉行賴清德總統彈劾案記名投票，朝野僵局持續。行政院卓榮泰19日說，無論覆議或釋憲，行政院都是「被動提出」，並質疑立法院立法品質；卓說，對於立院正在上演「罷免大戲」，總統和行政院卻在做國家應該做的大事，他誠懇希望，彈劾失敗後朝野能否極泰來，繼續推動和解共生，尋求最大共識。

在野因不滿行政院長卓榮泰宣布不副署「財政收支劃分法」，因此針對賴總統啟動彈劾案程序。立法院今日進行彈劾案投票，藍白表達支持、綠營則反對，與此同時，行政院正舉行施政兩周年記者會，說明內閣團隊施政成果，並盤點未來推動重大政策，朝野仍就對立。

卓榮泰指出，行政院過去提出8次覆議、6次釋憲，比歷次還多，但「我們都是被動提出」，要不是違反憲政體制、破壞財政紀律、違反侵犯國家安全，以及不經民主程序等4個條件，行政院會接受立法院通過的法案，反之若破壞憲政體制，這並非任何一個行政院長該去承擔，而是應該捍衛。

卓榮泰表示，若嚴重破壞財政紀律，責任會在行政院，受苦的是國人大眾，這絕對不允許；若侵犯國家安全，讓國家門戶洞開，國家將不成國；若未經民主程序討論，在國會粗暴透過「逕付二讀」，或最後才拿出一張紙表決，反對者和贊成者都不知道內容，這種立法品質行政院如何執行？

卓榮泰表示，今天立法院正上演一齣「罷免大戲」，但總統和行政院卻在做國家應該做的大事，並向人民報告。他誠懇希望，今日之後彈劾失敗，朝野之間能否極泰來，繼續推動和解共生，尋求最大共識。

話鋒一轉，卓榮泰提到，他仍會切記，中選會人事案對他內心的傷痛，人事案可以合作，但像中選會這樣的結果，「我個人實在無法釋懷」。即便如此，他還是重新提出中選會三人名單，希望立院同意，並積極商請專業人士同意列為通傳會人選名單，但因國會結構如此非常困難，政院仍會努力不懈，朝和解共生方式前進。

卓榮泰 賴清德 行政院 賴總統 彈劾案

延伸閱讀

立法院19日將表決「總統彈劾案」 藍白支持、綠進場投反對票

賴總統就職2周年／朝野陷僵局 藍指賴總統好鬥「恐失台灣未來」

賴總統就職2周年／執政檢視…府院自誇 在野批進退失據

行政院19日辦520記者會 卓榮泰將說明施政成果

相關新聞

憲政首例！立院彈劾賴總統未通過 同意票56票、不同意50票

賴清德總統明天將就職滿兩周年，立法院會今天舉行彈劾賴清德總統案記名投票表決。在國民黨、民眾黨立委都投下同意票的情況下，最後彈劾賴總統同意票為56票、不同意票為50票，未達76張同意票通過門檻，但仍創下中華民國憲政史上首次彈劾總統的紀錄。

馬英九促基金會21日開董事會 蕭旭岑：快還我清白

馬英九基金會風波未息，針對前執行長蕭旭岑與王光慈遭控「違反財政紀律」，基金會昨聲明，董事長馬英九11日致電調查小組成員，詢問調查進度，並邀請出席21日董事會，增選新任董事成員。蕭旭岑表示，他是最希望調查報告趕快出來的人，「因為我沒有問題，很希望能趕快還我公道、還我清白。」

【重磅快評】彈劾案沒通過 賴清德2028就穩了嗎？

賴清德總統明天就職滿2年，今天卻先迎來憲政首例總統彈劾案投票，民進黨原說不出席審查會、不進場投票，近日卻改絃易轍，決定要進場投票「表達反對意見」，但也只是把不同意票數從0票改為50票，並不會增加賴的絲毫光彩。反倒是上半場惡意缺席，正好強化了賴以傲慢與權謀治國的算計。

政院拋育嬰假升級育兒假6歲前適用 白委：預算越多新生兒越少

針對行政院長卓榮泰提出「0到18歲全程支持計畫」，民眾黨立法院黨團幹事長邱慧洳表示，此話聽完讓人哭笑不得，為了搶救少子女化問題，政府預算越編越多，新生兒卻越生越少，問題來自沒有對症下藥，「對於賴清德總統就職兩周年只有一句話：可憐呐！」

被控黑金人頭立委 蔡春綢喊：證據在哪？我姪子沒打人

雲林縣議會副議長、北港朝天宮董事長蔡咏鍀兒子蔡晉財捲入施暴案，時代力量今天指控民眾黨立委蔡春綢為「黑金人頭立委」。蔡春綢對此表示，他們家族長期在做地方服務，暴力事件已經進入司法程序，「我的姪子沒有打人，欲加之罪何患無詞？我們家族禁得起檢驗。」

影／軍購預算被刪4700億　卓榮泰：將提特別條例跟特別預算追回

賴清德總統明（20）天就職滿兩周年，行政院長卓榮泰今（19）天舉行記者會，除了說明兩年政績，也再次針對軍購預算被在野黨刪除的部份表示，行政院一定會在憲法跟預算法精神底下，再提一個特別條例跟特別預算，這樣就不會悖離正常的程序。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。