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中央總預算卡關 賴清德總統喊話鍾東錦發揮縣長力量促解套

聯合報／ 記者吳傑沐范榮達／苗栗即時報導
賴清德總統今天參加苗栗縣白沙屯媽祖醫院開工動土典禮，致詞時喊話苗栗縣長鍾東錦發揮縣長力量，促使中央總預算過關。圖／民眾提供
賴清德總統今天參加苗栗縣白沙屯媽祖醫院開工動土典禮，致詞時喊話苗栗縣長鍾東錦發揮縣長力量，促使中央總預算過關。圖／民眾提供

賴清德總統今天參加苗栗白沙屯媽祖醫院開工動土典禮，致詞時喊話苗栗縣長鍾東錦發揮縣長力量，促使中央總預算過關解套，今年中央給苗栗縣府多28億元，可以勻支回應教育等需求。

童綜合醫療社團法人白沙屯媽祖醫院今天上午開工動土典禮，賴總統致詞時特別介紹民進黨徵名苗栗縣長參選人縣議員陳品安到場，賴總統強調，他早先到地方與基層黨公職人員座談時，迭有反映苗栗醫療的需求，他因此交辦重中之重，白沙屯媽祖醫院今天開工，包括準醫學中心大千竹南醫院等三大醫院醫療服務，都將陸續到位。

賴總統特別提及中央總預算至今還沒有通過，表示如果是縣府總預算案現在還卡關，鍾縣長也一定傷腦筋，他希望鍾發揮縣長的力量，促使中央總預算審查通過，中央今年比去年多給苗栗縣政府28億元，鍾縣長先前反映教育等需求，就可以支應。

白沙屯 鍾東錦 苗栗 賴總統 總預算案

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