中央總預算卡關 賴清德總統喊話鍾東錦發揮縣長力量促解套

馬英九基金會風波未息，針對前執行長蕭旭岑與王光慈遭控「違反財政紀律」，基金會昨聲明，董事長馬英九11日致電調查小組成員，詢問調查進度，並邀請出席21日董事會，增選新任董事成員。蕭旭岑表示，他是最希望調查報告趕快出來的人，「因為我沒有問題，很希望能趕快還我公道、還我清白。」

2026-05-19 11:43