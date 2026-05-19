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新北市民基隆染漢他 議員批市府宣導不足致民眾病識感低

聯合報／ 記者葉德正張策／新北即時報導
新北市長侯友宜今天赴議會總質詢，上午前半段聚焦鼠患議題。記者葉德正／攝影
新北市長侯友宜今天赴議會總質詢，上午前半段聚焦鼠患議題。記者葉德正／攝影

漢他病毒民眾聞之色變，昨天再傳一例新北市民在基隆工作地點打掃時，遭老鼠咬傷，事後確診漢他病毒。新北市議會民進黨團今天總質詢指出，鼠患問題已延燒多時，民眾對漢他病毒仍警覺不足，第一線診所也缺乏敏感度，導致個案從遭老鼠咬傷到確診歷時近一個月，籲市府加強宣導與高風險族群教育。新北市長侯友宜說，將持續強化宣導，目前病毒株不是人傳人病毒株，請大家放心。

新北市議會今天由民進黨蘇系議員陳永福、張維倩、翁震州、邱婷蔚、彭一書、李余典、李倩萍聯合質詢。

張維倩指出，這次確診的個案活動範圍橫跨北北基桃，但從被老鼠咬傷到後續就醫，無論患者本人或醫療端都沒有提高警覺，疑似案例應該更早通報，現在市民對漢他病毒相當緊張，市府應加強宣導，讓民眾知道遭鼠咬後該如何處理。

衛生局長陳潤秋表示，該名個案為新北市民，生活範圍多在林口周邊，4月7日在基隆工作地點時遭老鼠咬傷，當時僅在工作地醫院做初步傷口處理，後續5月2日出現發燒等症狀，因初期症狀類似感冒，先到住家附近診所就醫領取感冒藥，直到病情未改善，經醫院採檢並於5月7日通報，中央昨天才確認為漢他病毒病例。

陳潤秋說，漢他病毒潛伏期較長，患者初期僅有輕微感冒症狀，不過她也強調，台灣目前流行的為「首爾株」，並非會人傳人的安地斯病毒株，台灣目前沒有發現人傳人病株，請民眾不用過度恐慌。

李倩萍則指出，街友與基層勞工等高風險族群病識感較低，恐成為防疫破口，這起案例連他被老鼠咬傷都沒有意識到嚴重性，且診所似乎也缺乏敏感度，市府宣導力度仍不足，應針對清潔、打掃、滅鼠等高風險工作者，加強衛教與防護裝備教育。

陳潤秋表示，一般打掃工作未必會直接接觸老鼠，但從事滅鼠等工作確實要提高自我保護，衛生局也會持續加強宣導。

翁震州也說，個案工作地在基隆、居住在林口，就醫地又在其他縣市，遍及北北基桃生活圈，彼此相互通報聯繫是否順暢？

陳潤秋說，疑似病例不會第一時間通知地方政府，須待中央確認後，才會同步通知工作地、居住地等地方衛生單位，由中央統一指揮。

侯友宜表示，依法疑似病例會先通報疾管署，確認後地方再依SOP進行疫調與清消，民眾與醫療端對鼠咬風險的敏感度確實還要再提升，被老鼠咬到若不放心，都可以通報與進一步了解。

侯友宜說，新北市接獲通報後已立即啟動清消作業，目前已針對近4000處熱點加強環境整頓與消毒，也強調依目前個案研判應不是人傳人，請市民放心。

但民進黨議員仍高舉標語「漢他四處竄，友宜狀況外」，認為市府除環境清消外，還應提出更積極具體措施，才能真正安定民心，但侯友宜回應「新北都有在狀況內」

李余典也在質詢時指出，建議市府比照綠鬣蜥防治，提供相關獎勵增加民眾投入滅鼠意願，他也願意將選舉看板的經費，全部拿來讓三重、蘆洲民眾購買老鼠毒餌站，可預防犬貓與猛禽誤食，中央地方與民間一起合作。

新北市長侯友宜今天赴議會總質詢，民進黨議員質疑市府狀況外。記者葉德正／攝影
新北市長侯友宜今天赴議會總質詢，民進黨議員質疑市府狀況外。記者葉德正／攝影

漢他病毒 基隆 老鼠

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