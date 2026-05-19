財產申報盧秀燕黃金暴漲近500萬元 黃偉哲存款加現金增400萬

監察院最新財產申報出爐，台中市長盧秀燕存款、有價證券與上次申報相比差不多，不過黃金存摺總價額增加約470萬元；台南市長黃偉哲申報情況與上次相比，債務減少100多萬元，存款相加現金則增加約400多萬元。

監察院今日公布最新一期「廉政專刊」，說明公職人員去年底財產申報情況。盧秀燕擁有存款831萬9941元，包含股票、債券及基金等有價證券總價額878萬4053元，黃金存摺1308萬5118元。另外，還有12筆保險；一部LEXUS ES300H汽車，所有人為廖述嘉；債務欄則為空白。

盧秀燕存款、有價證券與前一次申報相比略少，但皆維持在800多萬元；不過黃金存摺總價額則從838萬6740元增加到1308萬5118元。信託部分，盧秀燕名下有3筆信託土地，皆在南投縣南投市；國內上市櫃股票4檔，總價額89萬2110元，土地及股票的信託前所有人皆為廖述嘉。

黃偉哲名下則有8筆土地，1筆建物；土地中有7筆新增，為去年4月因繼承取得，皆在嘉義縣水上鄉。現金200萬元，存款1777萬9924元，基金受益憑證總價額5萬2520元，黃金存摺及信託財產專戶總價額8萬62元。

另有13筆保險，TOYOTA、SUZUKI汽車各一；信託部分，則有4筆土地、4筆建物。債務有1873萬9784元，為私人債務及授信，與前次申報1988萬8972元相比，減少114萬元；上次並無申報現金，存款與上次申報的1566萬872元相比，則增加約211萬元左右。

台中市長盧秀燕。圖／聯合報系資料照片