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蔡其昌：不樂見在野黨搞鬥爭 彈劾賴總統民進黨團將全數反對

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨立院黨團總召蔡其昌。圖／聯合報系資料照片
民進黨立院黨團總召蔡其昌。圖／聯合報系資料照片

立法院會今天舉行賴清德總統彈劾案的記名投票，民進黨立院黨團總召蔡其昌表示，國人現在在乎的是一起打拚經濟、拚民生，社會大眾不希望看到在野黨拚政治、搞鬥爭，民進黨全體黨團成員會一致投下反對票。

蔡其昌指出，賴總統的民調持續在上升，這些日子以來，賴政府在外交上想辦法突破對岸對台灣的封鎖；在經濟上，台灣已經是世界前20大的經濟體，股票市值是世界第六大，民眾感受得到台灣的半導體、AI產業，已成為世界不可或缺的經濟發展最重要的成分。

蔡其昌說，賴總統這些年不斷的透過行政院提出非常多的想辦法降低人民負擔，例如減稅，也提出諸多社福方案，從孩子照顧到老人家。此時時刻，立法院不應該持續搞政治、搞鬥爭，在野黨提出要彈劾賴總統，完全沒有正當性，相信社會也不會支持。

蔡其昌 賴清德 民進黨團 賴總統

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