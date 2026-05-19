【重磅快評】民進黨說要讓台灣走向世界 卻連進WHA發聲都辦不到

從2016年台灣官員最後一次出席在日內瓦舉行的世界衛生大會(WHA)，世界衛生組織會員國今年第10次否決邀請台灣參加WHA的提案，民進黨政府總是宣稱台灣要走向世界，卻從蔡政府到賴政府，過去10年執政，反而成為讓台灣失去在世界重要舞台上發聲或交流的始作俑者。

今年舉行的第79屆WHA前，政府就大力宣傳稱，將首度由外交部與衛福部首度共同舉辦「WHA台灣智慧醫療與健康產業展」，除強調將創下外交部長與衛福部長同時現身日內瓦的紀錄，更稱會集結30家廠商到日內瓦，向世界展現台灣智慧醫療的實力。

林佳龍17日在現場致詞時表示，不放棄任何一次可以為台灣發聲的機會，要透過組成醫衛外交國家隊，結合台灣擅長的晶片優勢，另闢蹊徑走向國際。看似好像台灣可因此在日內瓦大力發聲，爭取與世界的合作。他更聲稱，台灣沒有辦法參加世界衛生組織，主因為中國外交打壓，這不單純是世界衛生醫療的議題，也是一個外交的議題。

但熟悉過去台灣能夠參與WHA的人都知道，場內與內外的活動、交流的對象、所獲得的資訊，都大不相同。更不用說WHA內不僅有集結來自全球的衛生醫療人員在攸關人類面臨的最新疾病、防疫、醫療等各種健康議題的討論與資訊分享，還有各國衛生官員的接觸交流，甚至跨國合作的討論。

馬政府時期，當時的衛生署長代表台灣出席WHA，不僅是在大會上致詞說明台灣的最新醫療發展現況，一大工作是與眾多友邦的衛生部長級官員交流，尤其是美國與日本，每年的台美、台日部長級會談，都是官員赴日內瓦的一大任務；美方幾乎都會以行動展現對台灣的支持，包括開放媒體拍攝兩國部長會面、握手的象徵性畫面。藉由場內密集的接觸、交流，也有助我國取得許多國際組織的第一手資訊。

不只是官員，還包括學界、醫學生等各種層級的研討會、交流活動。換句話說，當年進入WHA的不僅是衛福部官員，還包括許多相關單位、甚至未來將從事醫療工作的年輕褶子，都有機會與來自世界各地的同儕就研究主題有進一步的交流，甚至累積未來彼此合作的機會。這樣的實質參與與交流，與在場外舉辦醫療健康產業展，可接觸的人與交流的資訊，完全是兩碼子事。

過去美國在世衛組織掌握極大話語權，也確實透過具體行動支持台灣參與，但美國今年一月正式退出世衛，並未出席WHA，即使美國國務院與駐聯合國大使沃茲均表示，美國支持台灣有意義參與國際組織，但也只是口惠而實不至。

台灣的醫療與醫學發展實力，放在全球上評比並不算差，但過去10年卻因民進黨錯誤的政策，導致許多優秀的台灣醫界人才難以進入國際組織發聲及參與，場外活動的熱鬧喧嘩，也彌補不了實際參與所能獲得的成果。