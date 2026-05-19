救少子藍提案0至15歲每月補助5千 她曝醫療現況...買不到救命兒科醫師

因應少子化，國民黨立院黨團昨天提3應對政策，包括0到6歲健保費全額免費；0到15歲每月5000元育兒補助等。台灣基進北市港湖議員參選人吳欣岱批政策撒幣、偷懶不負責任，質疑每月5千元買不到救命兒科醫師，普發現金將排擠兒童醫療基礎建設。

對於國民黨團昨天拋出修法提案，以「六歲以下兒童健保免費、十五歲以下每個月發五千元」解決少子化，並嗆聲「少子化是國家存亡問題，民進黨不做，國民黨來做」，吳欣岱說，在護病比入法剛通過、正應為醫療產業爭取更多資源的此刻，國民黨馬上就開始慷國庫之慨。

吳說，她身為醫師與兩個孩子的母親，必須戳破這個美麗的謊言。這根本不是在解決少子化，國民黨是在用納稅人的救命錢，買一時的掌聲。她理解對許多雙薪家庭而言，每個月五千元的津貼不無小補，但在極端傾斜的醫療與教育體制面前，發現金其實是政府最不負責任的偷懶做法。

吳欣岱表示，自己一直在臨床醫療與孩子的教育現場，必須將殘酷的現實講得更具體。她問國民黨，當把幾百億的預算拿去「六歲以下免健保、普發五千」時，這筆錢從哪裡來？此舉無疑是直接排擠了「兒童醫療基礎建設」的救命錢。

她進一步點出醫療與教育的急迫困境，當孩子半夜發高燒，急診卻因為兒科醫師出走而掛不到號時；當孩子需要特殊醫材，卻因為健保點值太低、廠商退出台灣而無藥可用時，戶頭裡那五千塊，買得到待命的兒科醫師嗎？買得到救命的醫療資源嗎？

吳說，不僅如此，普發現金能讓公立國中流失的師資回來嗎？能讓持續升高的兒少心理危機，得到專業輔導人力的承接嗎？吳欣岱強調，答案全部都是不行。

吳欣岱指出，孩子真正需要的，是生病時有兒科醫師可以看；是學校裡有穩定、有餘力的老師；是心理出狀況時，有完善的社會安全網接得住他。她主張國家預算應該花在「改善教師人力」、「擴大公共托育」，以及「把兒童醫療的健保小總額顧好」。唯有建立一個穩健的社會基礎，才是真正撐住一個家庭、讓年輕人敢生的底氣。

吳欣岱重申，執政黨做得不夠快、不夠好的地方，絕對會嚴格監督；但真正的「制衡」，是逼著政府把基礎設施蓋好，而不是去支持一個只會提出拖垮國家財政、把錢灑掉換選票的在野黨。她呼籲，少子化確實是國家存亡的問題，正因如此，孩子的未來，絕不能成為國民黨大撒幣的提款機。