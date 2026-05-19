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駐荷蘭代表田中光投書荷媒 WHO排除台灣是國際損失

中央社／ 日內瓦18日專電
台灣駐荷蘭代表田中光。中央社
台灣駐荷蘭代表田中光。中央社

第79屆世界衛生大會（WHA）於18日起在日內瓦召開。台灣駐荷蘭代表田中光投書荷媒，呼籲國際社會正視台灣遭世界衛生組織（WHO）排除在外的問題，並強調全球公共衛生合作不應淪為政治工具。

荷蘭最大報「電訊報」（De Telegraaf）15日以「排除台灣參與WHO是國際社會損失」為題，刊登田中光投書。

田中光以荷蘭籍郵輪爆發漢他病毒為例指出，WHO於接獲通報後迅速與荷蘭、南非及西班牙等相關國家進行資訊交換及防疫協調。

他說，這個案例再次提醒國際社會，疾病不分國界，跨國衛生合作比以往更為重要。健康為基本人權，台灣作為擁有2350萬人口的民主社會及全球先進醫療體系之一，至今仍遭排除於WHO之外，不僅對台灣不公，更是國際社會的損失。

田中光說明，中國長年持續打壓台灣國際參與，尤其錯誤援引聯合國大會第2758號決議，阻撓台灣參與WHO及其他國際組織。然而，這項決議僅處理中國代表權問題，從未提及台灣，更未授權中華人民共和國代表台灣人民。北京當局刻意扭曲決議內容，藉此壓縮台灣國際參與空間，惟公共衛生合作不應遭政治綁架。

田中光強調，台灣長期展現負責任國際夥伴角色，在COVID-19疫情期間，曾向荷蘭等80餘國提供醫療與防疫物資，也自2022年起提供烏克蘭數百萬歐元的醫療設備及物資，協助人道救援工作。

他說，允許台灣參與WHO不僅有助台灣，也將強化全球公衛合作及韌性，並增進WHO公信力。

田中光最後呼籲，國際社會應將人民福祉置於政治之上。台灣已準備好分享專業知識、經驗與能力，為全球公共利益作出貢獻。「全民均健」（Health forall）應真正涵蓋所有人，包括台灣。國際社會應透過包容而非排除來共同挽救更多生命。

荷蘭 南非 WHO WHA 日內瓦

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