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台灣參與WHA提案遭否決 友邦仗義執言批扭曲國際法

中央社／ 日內瓦18日專電

世界衛生組織今天再度否決邀請台灣參與年度世界衛生大會的提案，在此前的辯論環節，友邦奮力為台灣仗義執言，強調將台灣排除在世界衛生組織之外並不合理，並指以聯合國2758號決議阻撓台灣參與，是刻意扭曲國際法。

第79屆世界衛生大會（WHA）今天登場並於下午進行「二對二辯論」。在此之前，友邦在世界衛生組織（WHO）總務委員會的閉門會議中，要求將邀請台灣以觀察員身分出席的提案納入本屆大會議程補充項目。

今年「二對二辯論」的環節，反對方仍是中國與巴基斯坦。中方代表以聯合國大會第2758號決議和世衛大會第25.1號決議為由封殺台灣參與；巴基斯坦代表則附和中國的說法，支持「一個中國原則」。

今年為台灣發言的友邦，為帛琉與巴拉圭。

帛琉共和國副總統兼衛生部長歐宜樓（RaynoldOilouch）發言指出，聯合國大會第2758號決議及世衛大會第25.1號決議均未提及台灣、未決定台灣的地位，亦未授權其他政府在聯合國體系或WHO中代表台灣。任何企圖援引這些決議，以阻撓台灣國際參與的行為，皆是對國際法的刻意扭曲與誤用。

他說，這些作法不僅缺乏法律依據，更對全球公共衛生造成損害，並破壞國際合作。唯有台灣的民選政府才能代表其2350萬人民，從未有其他政府統治過台灣，台灣始終由台灣人民自行治理。因此，沒有任何政府有權利在國際組織中代替台灣發聲。

歐宜樓強調，當今世界正面對新興人畜共通傳染病、不斷演變的COVID-19變異株，以及氣候變遷所帶來的健康風險，全球衛生治理不容許存在任何缺口。將包括台灣在內的任何有能力且負責任的夥伴排除在外，正是在製造這樣的缺口。

他說，將台灣排除在WHO之外，既不合理，且有害無益，不僅削弱全球疾病監測體系、延誤資訊共享，更損害國際社會的集體防範能力。台灣擁有先進的公共衛生專業、完善的醫療體系，以及長期貢獻國際衛生合作的卓越實績。台灣的實質參與，將能強化而非損害全球衛生體系。

巴拉圭衛福部衛生管理及監督次長歐德亞多（JoseOrtellado）說，台灣於公共衛生領域向來展現負責任且成效卓著的夥伴角色。於2009年至2016年間尤為明顯，當時台灣獲邀以觀察員身分參與大會，貢獻廣受肯定。

他說，COVID-19疫情期間，台灣迅速建立早期偵測與應變機制，強化流行病監測，確保醫療物資協調分配，並與多國分享防疫經驗及提供協助。此外，台灣亦積極促進數位健康體系建設及國際醫療合作，對世界多個地區均有具體貢獻。

歐德亞多指出，台灣被排除於WHO及WHA之外，已在全球衛生預防與應變體系中形成缺口。此一情形不僅限制流行病資訊的即時交流，亦妨礙技術合作推動；而在當前全球面臨比任何時刻更需協調合作之際，此種排除尤顯不合時宜。

他表示，倘若連技術與科學合作都受到阻礙，任何全球衛生體系皆無法稱為真正具包容性與完整性。尤其當此情形意味著2350萬人民被排除於全球衛生安全體系之外，且國際社會無法充分受益於台灣可為全球公共衛生所提供的經驗與能力。

歐德亞多說，巴拉圭代表團再次重申明確、堅定且不容動搖的立場：台灣應獲邀以觀察員身分參與世界衛生大會，並有意義地參與世界衛生組織各項會議、機制及活動。

4國代表發言後，大會主席最終仍裁定，不將台灣議題納入本屆大會議程。

WHA 聯合國 巴基斯坦

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