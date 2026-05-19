世衛會員國否決台灣參與WHA提案 友邦帛琉為台發聲

也不過兩個多月前，賴政府還在大張旗鼓宣稱台美對等貿易協定（ART）爭取到15%稅率不疊加，且有261項農產品豁免對等關稅，但直到美國貿易代表署於3月底發布「各國貿易評估報告」，外界才赫然發現，賴政府對美大舉放寬美豬美牛及馬鈴薯、花生的進口標準。更沒想到的是，ART尚未生效，當初我方承諾讓步的農產品卻已一一叩關，天底下有比這更不對等的事嗎？

2026-05-18 18:35