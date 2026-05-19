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世衛會員國否決台灣參與WHA提案 友邦帛琉為台發聲

中央社／ 日內瓦18日綜合外電報導

世界衛生組織（WHO）會員國今天否決邀請台灣參與年度世界衛生大會（WHA）的提案。友邦帛琉表示，排除台灣毫無正當理由，恐損害全球防疫與資訊交流。

路透社報導，世界衛生大會今天開幕，中國與巴基斯坦發言反對邀請台灣與會的動議，大會最終同意將台灣排除在外。

一名中國代表向世衛會員國表示：「中國不同意中國台灣地區以任何形式參與世界衛生大會。」

帛琉是支持台灣以觀察員身分參與世界衛生大會提案的多個國家之一。帛琉告訴與會代表，排除台灣毫無正當理由，而且可能損害全球疾病監測及資訊交流。

帛琉代表指出：「全球衛生治理不能出現缺口，排除任何有能力且負責任的夥伴，包括台灣在內，恰恰會造成這種缺口。」

WHA 帛琉 WHO

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