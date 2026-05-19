立委質疑成效 教部宣傳費遭凍800萬

立法院教育及文化委員會昨天審查教育部今年度預算，審到「媒體政策及業務宣導費」預算時，朝野立委指出，該預算編列五八○一萬元，但宣傳效果不佳，校園安全、電子煙與青少年性病等問題未見改善，校園安全越宣傳越嚴重，最終決議凍結八○○萬元，要求教育部於三個月內提出書面報告，就問題分析及精進作為說明後始得動支。

為使民眾了解各項教育政策與措施，教育部每年均規畫辦理教育政策文宣與宣導作業，今年度編列五八○一萬元。

國民黨立委葉元之質疑，教育部每年投入媒體宣傳經費達上千萬元，結果近年校園安全事件頻傳，「校園安全越宣傳越嚴重」，認為相關經費投入後，霸凌與校安問題仍未改善，成效有待檢討。

國民黨立委羅廷瑋則指出，年輕族群梅毒感染人數較去年增加兩千人，甚至國小校園也出現電子煙問題，質疑教育部投入經費拍攝影片與影音宣導，「ＣＰ值在哪裡？」認為應檢視媒宣是否真正觸及學生、達到防治效果。如果教育部能證明宣傳可帶動點閱率提升、煙毒與詐騙案件明顯下降，則可接受相關經費運用，並提案減列一○○萬元、凍結一○○○萬元，要求檢討資源配置。

教育部長鄭英耀回應，校園安全、電子煙及性病防治等議題均列為重點宣導項目，以目前時程來看，若預算遭凍結，後續解凍程序恐延至年底，將影響宣導推動時程，希望委員支持調整凍結五○○萬元。

不過，羅廷瑋仍主張應進一步檢討媒體宣傳費運用，希望透過凍結預算．要求教育部於三個月內提出書面報告，針對成效分析與改善措施說明，最終委員會決議凍結八○○萬元。